Estos 5 olores tienen un impacto real sobre nuestro estado de ánimo: así lo confirman los expertos

El olfato desempeña un papel clave en el estado de ánimo. De hecho, ya son bien conocidos los efectos de la llamada aromaterapia. Se trata de "una técnica con la que se consigue bienestar gracias a olores de aceites esenciales que pueden ser desde las flores, hojas, madera, semilla o resina, entre otros.

[Los beneficios de la aromaterapia para la salud física y mental: ¿ciencia o pseudociencia?]

A diferencia de un olor de un ambientador, por ejemplo, los olores de la aromaterapia tienen un efecto calmante en el sistema nervioso central, lo que influye directamente en tu estado de ánimo ayudándote a reducir la ansiedad o calmar las emociones que se juntan en el estómago", explican los expertos de You Are The Princess.

"El olfato y el cerebro están conectados directamente, de forma que los olores de la aromaterapia ayudan a encontrar un equilibrio entre ambos para calmar esas emociones que no dejan de revolotear.

Una de las opciones es hacerlo mientras te das un baño relajante, desde con un difusor, una vela, sobre la piel diluidos previamente con un aceite vegetal, o incluso en la propia bañera con una bomba de baño que nos haga disfrutar de ese momento y sentir cómo nuestro cuerpo se va relajando", añaden.

Algunos olores en concreto tienen una capacidad única: animarnos y potenciar nuestra productividad, entre otros. Así lo defienden varios expertos.

Los cítricos

Un estudio realizado con 20 personas y publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine demostró que "los efectos aromáticos del yuzu, un cítrico, podrían aliviar el estrés emocional negativo, lo que, al menos en parte, ayudaría a suprimir la actividad del sistema nervioso simpático".

La lavanda Una investigación publicada en Frontiers in Behavioral Neuroscience confirmó que el compuesto de lavanda cuenta con efectos calmantes, que podrían usarse para aliviar el estrés preoperatorio y los trastornos de ansiedad. "Cada vez hay más pruebas que sugieren que el aceite de lavanda puede ser un medicamento eficaz en el tratamiento de varios trastornos neurológicos. Varias investigaciones en animales y humanos sugieren propiedades ansiolíticas, estabilizadoras del estado de ánimo, sedantes, analgésicas, anticonvulsivas y neuroprotectoras de la lavanda", explican los autores del estudio "Lavender and the Nervous System". El café Otro estudio, publicado en el Journal of Environmental Psychology, demostró que el olor a café (aunque no tenga cafeína) podía tener un impacto sobre el estado de ánimo pero también la productividad, actuando como un placebo. "Demostramos que las personas que actuaban en un ambiente con aroma a café (en comparación con un ambiente sin aroma) se desempeñaban mejor en una tarea de razonamiento analítico debido a mayores expectativas de desempeño", explican los investigadores. El nerolí Una investigación publicada en la revista científica Evid Based Complement Alternat Med demostró a su vez los beneficios del aceite de nerolí. "Nuestros hallazgos indican que la inhalación de aceite de neroli ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia, aumentar el deseo sexual y reducir la presión arterial en mujeres posmenopáusicas. El aceite de neroli puede tener potencial como intervención eficaz para reducir el estrés y mejorar el sistema endocrino". La rosa damascena "Esta planta contiene varios componentes como terpenos, glucósidos, flavonoides y antocianinas que tienen efectos beneficiosos para la salud humana. Los efectos farmacológicos de esta planta están muy extendidos. La mayoría de los efectos sobre el SNC son efectos hipnóticos, analgésicos y anticonvulsivos. Los efectos respiratorios, cardiovasculares, laxantes, antidiabéticos, antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes son otros de los efectos de esta planta. Se sugiere que los componentes liposolubles (no polares) de esta planta son los principales responsables de la mayoría de los efectos mencionados anteriormente", tal y como podemos leerlo en la investigación titulada Se sugiere que los componentes liposolubles (no polares) de esta planta son los principales responsables de la mayoría de los efectos mencionados anteriormente", tal y como podemos leerlo en la investigación titulada "Pharmacological Effects of Rosa Damascena".

Sigue los temas que te interesan