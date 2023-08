Descubre si tienes el mismo número de músculos que el resto de los humanos

¿Alguna vez te has preguntado cuántos músculos tiene tu cuerpo? Lo cierto es que es una pregunta que no tiene respuesta. O, al menos, no tiene una respuesta exacta. Y es que algunas fuentes afirman que existen unos 650 músculos con nombre en el cuerpo humano, pero otras elevan esa cifra hasta los 840.

Esta divergencia, explican desde la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, proviene de “quienes cuentan los músculos dentro de un músculo complejo”. Por ejemplo, indican, el bíceps braquial es un músculo complejo que tiene dos cabezas y dos orígenes diferentes y, sin embargo, se insertan en la tuberosidad radial. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cuenta como un músculo o como dos?

Aunque la mayoría de las personas tiene el mismo conjunto general de músculos, existe cierta variabilidad de una persona a otra. Por ejemplo, por lo general, no se incluye en este recuento otro tejido muscular como los músculos lisos, que se encuentran a nivel celular y se cuentan por miles de millones.

Lo que sí está claro es que los músculos tienen una variedad de funciones vitales. Algunos músculos te ayudan a correr, saltar o realizar tareas delicadas como enhebrar una aguja. Otros músculos te ayudan a digerir los alimentos o a respirar. Y el músculo cardíaco (el corazón) nos ayuda a bombear sangre por todo el cuerpo gracias a los miles de latidos que produce cada día.

Qué tipos de músculo hay

Controlamos algunos músculos voluntariamente gracias a la ayuda de nuestro sistema nervioso, esto es, los movemos porque pensamos en moverlos. Otros músculos trabajan de forma involuntaria, por lo que no podemos controlarlos: hacen su trabajo automáticamente, como el sistema digestivo o el sistema cardiovascular. Dentro de esta distinción, podemos diferenciar entre tres tipos de tejido muscular en nuestro cuerpo:

Músculo esquelético. Como parte del sistema musculoesquelético (o sistema locomotor), estos músculos trabajan con los huesos, tendones y ligamentos. La disposición organizada de estas fibras da lugar a un patrón de rayas, por lo que también se les denomina músculos estriados. Son los músculos que nos ayudan a movernos y que están bajo nuestro control, esto es, son los músculos voluntarios. Por lo general, según el canal de salud del gobierno de Australia, el músculo esquelético se agrupa en pares opuestos, como el bíceps y el tríceps en la parte delantera y trasera de la parte superior del brazo.

Ubicado en varias estructuras internas de nuestro cuerpo, se puede encontrar en muchos sistemas de órganos de nuestro cuerpo como el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, renal o reproductivo. El músculo liso está dispuesto en láminas en capas que se contraen en ondas a lo largo de la estructura. Este tipo de músculos funcionan sin que tengamos que pensar en ellos, por lo que realizan su función sin nuestra conciencia. Son los llamados músculos involuntarios. Músculo cardíaco. Como su propio nombre indica, se trata de los músculos específicos del corazón. Es el músculo que permite que el corazón lata. Al igual que el músculo esquelético, está organizado en fibras y tiene una apariencia estriada. Aunque, como el músculo liso, actúa de forma involuntaria, es decir, no necesita de nuestras órdenes. Se contrae en respuesta a impulsos eléctricos creados por un tipo especial de célula en el corazón.

