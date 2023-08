¿Pueden negarse a no devolvernos el dinero de reserva del apartamento de vacaciones?

Llega el verano y nos lanzamos más pronto que tarde a reservar el apartamento de vacaciones. Pero la vida está sujeta a acontecimientos que son impredecibles, y podría ocurrir que nos veamos obligados a suspender nuestro viaje. Es en ese momento cuando surge la necesidad de reclamar la devolución de la reserva que hemos abonado en concepto de alquiler del apartamento.

¿Pueden negarse a devolvernos la reserva?

Sí, pueden negarse a la devolución. Ello va a depender de lo que hayamos firmado en el contrato de reserva, o hayamos aceptado en las condiciones generales del contrato suscrito.

La normativa permite al propietario del apartamento vacacional cobrar toda o parte de la reserva en contraprestación por la cancelación. Esta actuación tiene su fundamento en los daños y perjuicios que le va a generar el contar con una reserva –y, por tanto, inmovilizar su inmueble para nosotros, rechazando otras ofertas de alquiler- que, justo unas horas o días antes de su ocupación, es cancelada. Lo que le va a suponer que sea difícil en tan poco tiempo, encontrar otro cliente que alquile el apartamento, con la evidente pérdida de ingresos.

En todo caso, para poder retener el importe de lo abonado o parte, en el contrato de reserva ha de figurar la política de cancelación. Debe aparecer especificada y, esencialmente, se establecerá que o bien la cancelación es gratuita, o bien se ofrecen distintas posibilidades compensatorias si se cancela con poca antelación. Sí debemos saber que suele ser común el hecho de que, si se cancela con una antelación muy breve a la fecha de ocupación, lo usual es que se establezca, en dicha política de reserva y cancelación, que no se devolverá el importe abonado.

A veces, lo que se establece es la no devolución de un determinado porcentaje de lo pagado. Además, algunas entidades, propietarios o plataformas, ofrecen –en lugar de la devolución del importe- acordar con el cliente que ha desistido la posibilidad de disfrutar de esas vacaciones más adelante, cuando las circunstancias personales lo permitan al cesar la causa que nos ha impedido poder ocupar nuestro apartamento vacacional.

¿Cuándo me tienen que devolver el dinero?

En estos supuestos, la ley no fija un plazo concreto para la devolución, por lo que habremos de estar –como en todo en este asunto- a las Condiciones de Contratación que figuren en la plataforma, web del propietario o, en su caso, lo acordado con él.

En todo caso, la devolución de la reserva del alquiler se tendrá que hacer a través del mismo medio en que se recibió el dinero (efectivo, transferencia, tarjeta bancaria, etc.) y en un plazo lo más breve posible.

Entendemos que, supletoriamente, habría de realizarse la devolución en un plazo de 14 días naturales desde que se cancela el contrato de reserva del alquiler de vacaciones. Tenemos que tener en cuenta que, en relación con las políticas de cancelaciones de reservas de alojamientos turísticos, las comunidades autónomas tienen sus propias normativas. Es por ello por lo que conviene consultar, en primer lugar, las condiciones de cancelación de la web y/propietario y, en segundo lugar, la normativa autonómica que afecta al establecimiento.

En algunos supuestos, adicionalmente al importe abonado como reserva para ocupar el apartamento, se solicita una fianza. En estos casos, en el supuesto de anulación de la reserva sí es obligatoria la devolución íntegra de la misma, ya que –legalmente- la fianza tiene como finalidad cubrir los posibles daños que surjan en el disfrute de la vivienda arrendada, y si ésta no se ocupa, lógicamente es imposible causar daño alguno en la misma.

En definitiva, siempre intentaremos que se realice la devolución de forma amistosa, siguiendo las recomendaciones referidas anteriormente (la casuística es muy amplia, por lo que se han recogido las actuaciones más usuales y necesarias que habríamos de llevar a cabo).

En el supuesto de que la diplomacia no funcione, no siendo posible llegar a algún acuerdo al respecto, negándose a devolver la reserva del alquiler, lo mejor será contactar con un abogado para ver si existen o no posibilidades de reclamación de dicha cantidad, así como el mecanismo a seguir.

** Manuel Martínez Mercado, abogado y doctor en Derecho.

