El Campeonato Mundial de Pokémon evoluciona: del salón de un hotel a la casa de los Golden State Warriors

Hace 10 años, el Campeonato Mundial de Pokémon se disputó en el salón de un hotel. Aquella edición, precisamente, tuvo lugar en San Francisco.

Este 2026 el torneo ha vuelto a la misma ciudad, pero en esta ocasión el escenario elegido ha sido bien distinto: el Chase Center, el hogar de los Golden State Warriors. Porque no solo los Pokémon evolucionan: también sus torneos.

El Chase Center tiene capacidad para unos 18.000 espectadores en su configuración habitual, cifra que puede ampliarse hasta cerca de 20.000 en eventos como conciertos o grandes citas de este tipo. Y en esta ocasión se llenó.

Championship Sunday was bigger than ever for 2026 #PokemonWorlds! Take a look back at all our top Trainers who became Champions on this historic day! 👑 pic.twitter.com/JuhmNQZr1C — Play! Pokémon @ Worlds (@playpokemon) August 31, 2026

Pero más allá de los números, este torneo deja historias humanas. Las de los cientos de trabajadores que se movían en el backstage, a los que EL ESPAÑOL pudo ver trabajando tras el telón para que todo saliera lo mejor posible.

También las de los jugadores, llegados de todos los rincones del planeta, entre ellos niños que cumplían sus sueños. Todos y cada uno de los competidores habían pasado el año entero entrenando y mejorando para llegar hasta aquí.

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Su gran día estuvo envuelto en una puesta en escena a la altura del recinto. Luces por todas partes, columnas de chispas y humo creaban ambiente mientras presentadores vestidos de gala narraban y animaban cada combate ante pantallas gigantes y el rugido constante de los espectadores.

El pabellón, decorado con estatuas de Pokémon —entre las que destacaba, ya en la entrada, un Lapras de tamaño colosal—, estaba pensado hasta el último detalle: la propia plataforma sobre la que se jugaba era una pantalla que mostraba en tiempo real los equipos de cada contendiente. Poca broma.

Japón sabe jugar a Pokémon

La primera gran cita fue la de Pokémon UNITE, y llegó cargada de un simbolismo especial: era el último año de este juego en los Mundiales.

KOMAÏ, equipo europeo con representación española, con el jugador Alberto "ADESu" González en sus filas, logró llegar hasta la final. Allí le esperaban los japoneses Zeta Division, que se impuso con claridad. Una despedida agridulce para cerrar la etapa de este título en el evento.

Final eterna en Pokémon GO

En Pokémon GO, la final enfrentó a un jugador suizo, Maxwell "MEweedle" Ember, contra uno japonés, Hiroki "GGs489hiromaru" Yamauchi en un duelo muy equilibrado sobre el papel.

El encuentro se convirtió en una partida interminable después de que una revisión obligara a reiniciar el combate debido a un bug del juego, alargando aún más la tensión de una final ya de por sí ajustada. Finalmente, el título recayó en el jugador nipón.

El gorro de 20 años

Después llegó el turno del Juego de Cartas Coleccionables, donde las categorías Senior y Master rompieron la tendencia dominante de la noche y devolvieron protagonismo al resto del planeta frente al dominio japonés visto en Unite y Go.

En la categoría Master se repartió el premio más alto de toda la velada: 50.000 dólares para el campeón.

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El trofeo se quedó en casa, en manos del estadounidense Andrew Hedrick, que en la final se midió a Diego Cassiraga.

El argentino lleva compitiendo veinte años y en cada uno de los torneos disputados ha lucido el mismo gorro. La prenda ha viajado con él por todos los Mundiales que ha disputado durante dos décadas, siendo más viejo que su rival en la final. Perdió la partida, pero su gorro ya forma parte de la historia reciente de la competición.

El sueño cumplido de un Maestro Pokémon

El plato fuerte y el cierre de la noche llegó con Pokémon Champions y sus clásicos combates por turnos. Esta edición ha sido revolucionaria por un motivo concreto: es el primer Mundial de esta clase que se disputa con un título que no es de la saga principal.

Pokémon Champions ha popularizado, democratizado y absorbido buena parte de la escena competitiva en su primer año en funcionamiento.

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Los combates estuvieron a la altura del escenario: Charizards por doquier, predicciones al movimiento del rival, cambios de clima, movimientos de protección, megaevoluciones y ataques devastadores. Y todo ello envuelto en un ambiente de gran deportividad.

Al final de la noche, fue el japonés Takuma Yamazaki quien cumplió el sueño de Ash Ketchum y se proclamó el nuevo Maestro Pokémon número uno del mundo.

2 millones de dólares repartidos

En conjunto, entre todas las categorías y juegos, el torneo repartió 2 millones de dólares para los mejores clasificados.

Antes de despedirse de San Francisco, Pokémon anunció que su aventura no termina aquí y que ya tiene destino programado. El año que viene, en 2027, el Mundial de Pokémon pondrá rumbo a Singapur, dejando atrás EEUU para subir de nivel y evolucionar una vez más.