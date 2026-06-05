Nintendo Switch 2 cumple un año con un catálogo sólido, identidad propia y grandes nombres todavía en la recámara

Hace un año, Nintendo puso a la venta una consola que tenía una tarea complicada por delante. Switch había vendido más de lo que casi cualquiera imaginó, reunido uno de los catálogos más potentes de la historia de la compañía y conseguido algo todavía más difícil, como es convertirse en una forma de jugar reconocible para millones de personas. El reto de Switch 2 por tanto, era doble: ser una digna sucesora y encontrar su propio espacio.

Doce meses después, la conversación alrededor de la consola ha cambiado. Las especificaciones dejaron de ocupar el centro del debate hace tiempo, aunque sigan presentes. También las comparaciones inevitables con su predecesora. El foco está ahora en otra cuestión mucho más interesante: la identidad que Nintendo ha construido para su nueva generación.

Y la sensación que deja este primer aniversario es muy buena. Switch 2 ha dedicado su primer año a levantar unos cimientos amplios, variados y sorprendentemente sólidos.

Un catálogo para reunirlos a todos

Los inicios fueron firmes con "entretenimiento sin freno", en palabras de JJ, agente de la competencia infiltrado en la compañía japonesa durante la era de Nintendo 64. Mario Kart World arrancó la carrera y a día de hoy continúa siendo la imagen más visible de Switch 2, el juego que mejor simboliza el alma de la consola y el que ha acompañado prácticamente cada etapa de su primer año de vida. Nada mal para un personaje "que no sabe ni arreglar un enchufe", como decía Gutiérrez, de la competencia, ante el informe de JJ.

Poco después, Donkey Kong Bananza aportó una de las primeras demostraciones de que la nueva generación también servirá para recuperar personajes históricos y darles una nueva relevancia. Confirmó que Nintendo tenía planes ambiciosos para la máquina.

Drag x Drive o Welcome Tour ayudaron que se aprecie la diversidad del catálogo. Ninguno carga sobre sus hombros con la responsabilidad de definir una generación, pero juntos aportan algo igual de valioso: matices.

Por otra parte, Leyendas Pokémon: Z-A fue el nuevo capítulo de, quizás, la franquicia más valiosa de la industria, más enfocado a la acción que nunca, que también está disponible para el sistema lanzado en 2017. A su vez, Hyrule Warriors: La era del destierro amplió una de las etapas más populares de Zelda con una propuesta que ampliaba y mejoraba este spin-off que ya se ha convertido en saga.

Los títulos de los primeros meses formaron juntos una alineación capaz de sostener por sí sola buena parte de la conversación alrededor de la consola.

A su alrededor fue creciendo un catálogo que mezcla grandes franquicias, nuevas ideas, reediciones mejoradas y una presencia third-party más fuerte de la que tradicionalmente se asociaba a una consola de la compañía.

Demostraron que la identidad de una plataforma no solo se construye únicamente a través de sus grandes éxitos. También necesita títulos que exploren registros diferentes, que permitan experimentar y que amplíen el alcance de la oferta.

Cada nuevo cartucho fue ayudando a ampliar la fotografía de la consola y diversificar registros que Nintendo quiere dar a su nueva generación.

De Metroid a Yoshi

Ya en noviembre llegó Kirby Air Riders, llevando al personaje rosa a un terreno distinto al de sus aventuras habituales. La velocidad, las carreras y el caos compartido sustituyen aquí a la exploración y las transformaciones, recuperando una fórmula que llevaba años esperando una nueva oportunidad. El resultado es una propuesta marcada por partidas ágiles, un fuerte componente multijugador y ese tono desenfadado que ha acompañado históricamente a la saga.

Su llegada también permitió que uno de los personajes más populares de Nintendo amplíe su presencia en Switch 2 más allá de las aventuras de plataformas.

Metroid Prime 4: Beyond fue un lanzamiento que dio que hablar. Durante años fue uno de los proyectos más esperados de la compañía, un juego que parecía perseguido por los retrasos y los reinicios internos.

Su llegada a Switch 2 (y a Switch 1) puso fin a una de las esperas más largas de la historia reciente de Nintendo. Tras años de incertidumbre, Samus regresó con una aventura que apostaba por la exploración, la atmósfera y el diseño que convirtieron a la saga Prime en una de las más admiradas de la compañía.

También resultó significativo el caso de Mario Tennis Fever. Su gran baza es el carácter inmediato que siempre ha acompañado a los deportes protagonizados por los personajes de Nintendo. Partidas rápidas, golpes especiales y un enfoque claramente orientado al multijugador convierten al tenis en una excusa perfecta para compartir pantalla.

Dentro de un catálogo cada vez más amplio, juegos como este ayudan a reforzar la sensación de diversión que caracteriza a la gran N.

Algo parecido ocurre con Yoshi and the Mysterious Book. La aventura del dinosaurio "favorito" de JJ recupera una de las figuras más queridas de Nintendo para ofrecer una propuesta diferente al resto de grandes lanzamientos del año.

En una plataforma donde conviven carreras, mundos abiertos, acción, rol y estrategia, Yoshi aporta un tono más relajado y familiar, a la par que único por su propuesta más arriesgada, que amplía todavía más el alcance del catálogo.

La Nintendo más acogedora

Tomodachi Life: Una vida de ensueño ha seguido un camino particular. La resurrección de una serie que llevaba más de una década sin una entrega principal ha conectado con una generación que llevaba años reclamando su vuelta. Su éxito demuestra hasta qué punto Nintendo conserva franquicias capaces de despertar entusiasmo incluso después de largos periodos de silencio.

A esa tendencia de juegos de Nintendo que invitan a la relajación colaboró en gran medida la versión para Switch 2 de Animal Crossing: New Horizons, con mejor resolución, modo ratón y tiempos de carga reducidos, entre otras mejoras.

Y después está Pokémon Pokopia, probablemente uno de los fenómenos más interesantes de este primer año de Switch 2. El juego de Game Freak y Omega Force ha atraído tanto a seguidores históricos de Pokémon como a jugadores que buscan experiencias más relajadas, convirtiéndose en una de las mayores sorpresas del catálogo.

Los 'cozy games', con Pokopia como último gran exponente, se han convertido de ehco en uno de los géneros con mayor crecimiento de la industria y Nintendo ha encontrado una fórmula capaz de conectar con esa tendencia sin renunciar a una de sus licencias más reconocibles.

Su éxito también lanza un mensaje sobre la dirección que puede tomar Switch 2 durante los próximos años: una consola donde los grandes éxitos tradicionales conviven con propuestas que responden a nuevas formas de jugar.

Cada uno ocupa un espacio distinto dentro del catálogo. Algunos recuperan sagas históricas, con enorme peso dentro del ecosistema de Nintendo. Otros exploran caminos nuevos. Todos contribuyen a una idea importante: Switch 2 empieza a ser reconocible por la variedad de propuestas que conviven dentro de ella.

Sin olvidar a la predecesora

La transición entre generaciones también ha encontrado apoyo en otro frente. Nintendo ha utilizado algunas de las obras más importantes de Switch para reforzar el catálogo de su sucesora mediante las ediciones Switch 2, algo que fue más allá de Metroid y Leyendas Pokémon: Z-A.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom siguen ocupando una posición privilegiada dentro de la plataforma con sus versiones renovadas.

A su vez, Kirby y la tierra olvidada ha regresado acompañado por El mundo astral. Super Mario Party Jamboree ha ampliado contenidos con Jamboree TV.

Y Xenoblade Chronicles X ha encontrado una nueva oportunidad para llegar a más jugadores. Incluso Super Mario Bros. Wonder continuó creciendo gracias a Encuentro en el Parque Belabel.

La importancia de estas reediciones va más allá de la nostalgia o la preservación. Funcionan como un puente entre generaciones y permiten que algunos de los mejores juegos de la última década sigan formando parte activa de la conversación.

Otro lanzamiento destacado es el de Pokémon Champions. Durante años la vertiente competitiva de Pokémon había encontrado refugio en distintas propuestas y formatos.

Champions ha conseguido reunir a buena parte de esa comunidad alrededor de una experiencia diseñada específicamente para celebrar los combates, reforzando una de las facetas más importantes de la marca y marcando su futuro.

Y por si fuera poco, en pleno aniversario de la saga, se publicaron para la primera Switch tanto Pokémon Rojo Fuego como Pokémon Verde Hoja, los remakes de la primera generación que se publicaron originalmente para Game Boy Advance.

Más allá de la gran N

Sin embargo, una de las transformaciones más significativas de este primer año se encuentra fuera de Nintendo.

Durante mucho tiempo, las consolas de la compañía fueron vistas como sistemas donde brillaban los exclusivos propios mientras gran parte de los grandes lanzamientos multiplataforma buscaban acomodo en otros ecosistemas. La fotografía que deja Switch 2 es distinta.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition llegó convertido en una demostración técnica inesperada. Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Civilization VII, Hitman: World of Assassination, Split Fiction, Yakuza 0: Director's Cut, No Man's Sky o Fortnite ampliaron la oferta desde el primer momento. Más adelante se incorporaron nombres todavía más relevantes para la percepción de la plataforma.

Final Fantasy VII Remake Intergrade y Final Fantasy VII Rebirth tienen un valor simbólico enorme dentro de la historia reciente de Nintendo. Dragon Ball: Sparking! Zero, Dragon Quest I & II HD Remake y Dragon Quest VII Reimagined refuerzan la presencia japonesa.

Assassin's Creed Shadows y Star Wars Outlaws representan exactamente el tipo de producciones que la pasada generación estaban destinadas a pasar de largo. A ellos se suman Resident Evil Requiem, Hollow Knight: Silksong, EA Sports FC 26, Hades II, o diversas entregas de la saga Yakuza. Y se sumarán otros, como The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, a punto de lanzarse al mercado.

La consecuencia de todo ello resulta evidente. Switch 2 empieza a percibirse como una plataforma donde caben muchos más tipos de experiencias. Una consola de Nintendo, sí, pero también un lugar donde las grandes editoras quieren estar presentes. Y, no hay que olvidarlo, de manera portátil.

Y lo que queda

Y aun así, la sensación dominante al llegar al primer aniversario sigue teniendo más que ver con el futuro que con el pasado. "Bueno, bueno, con esto ya habremos acabado", suplicaba Gutiérrez, mientras JJ le negaba con la cabeza.

Star Fox espera su regreso este mismo mes de junio, aunque esta vez no incluirá el mítico Rumble Pak. Splatoon Raiders prepara una nueva expansión para una marca que ya es emblemática. Fire Emblem: Fortune's Weave aparece en el horizonte. The Duskbloods figura entre los proyectos más intrigantes de los próximos meses. Y El Profesor Layton y el Nuevo Mundo a Vapor completan una agenda que sigue creciendo. Y ya, con la mira en 2027, llega el juego que copará con toda probabilidad, la lista de los más vendidos de la consola en los próximos años: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje.

La nueva generación nintendera ya ha dado sus primeros pasos para demostrar que está a la altura. Nintendo ha dedicado estos doce meses a construir. Construir un catálogo, construir una identidad y construir expectativas. Muchos juegos forman parte de esa estructura. Y los proyectos que esperan en el horizonte completan la imagen.

Por eso, el primer año de Switch 2 transmite una impresión ilusionante. La consola ya cuenta con argumentos suficientes para justificar su existencia, pero todavía conserva una larga lista de promesas capaces de alimentar la expectativa. Es imposible no imaginarse, y emocionarse al hacerlo, un nuevo Mario en tres dimensiones u otra entrega de The Legend of Zelda. Porque como decía JJ, "todavía no hemos hablado de Zelda 64", que es "lo más de lo más" y "la obra maestra del genio de Nintendo, Miyamoto".