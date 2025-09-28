Madrid, escenario de la 'Champions' de los videojuegos: un evento multitudinario con gran impacto económico

La representación española, el equipo Movistar KOI, fundado por el streamer Ibai Llanos y por el exfutbolista Gerard Piqué, ha perdido en la final.

Madrid ha acogido a miles de personas de toda parte del mundo durante este fin de semana. ¿El motivo? Una competición de videojuegos, también conocida como e-sports.

España ha estado representada por el equipo Movistar KOI, fundado por el streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué, que ha perdido la final del mayor trofeo continental.

La conocida como 'Champions League' del League Of Legends se la ha llevado el equipo G2 Esports, que ha recibido un premio de 40.000 euros por proclamarse vencedor. En cambio, el equipo de Ibai y Piqué, quedando en segundo puesto, ha sido premiado con 25.000.

El evento ha acogido a más de 27.000 personas en la Caja Mágica de Madrid, un recinto que ha reunido a los seguidores de videojuegos de todas partes del mundo, lo que ha causado un gran impacto económico en la capital.

