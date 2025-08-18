EEUU domina un Campeonato Mundial Pokémon hecho a su medida: un español logra el subcampeonato y otro, el top 8

Luces que se encienden al compás de la pirotecnia. Presentadores ataviados con capa, camisetas disparadas al público con bazookas, una arena diseñada como un ring y pantallas colgando del techo amplificando cada detalle. Aunque lo parezca, no era un combate de boxeo, sino las finales del Campeonato Mundial Pokémon 2025, que tuvieron lugar este domingo.



El campeonato se adaptó como un guante a lo que espera el público de un lugar como Anaheim (EEUU). E incluso por momentos iba más allá: la superficie del escenario era en sí mismo una enorme pantalla inmersiva. Mostraba a los Pokémon de cada equipo y los datos de cada uno.

Sobre ese suelo electrónico, las estrategias pesan más que los puños. Los enfrentamientos Pokémon son realmente duelos de ideas y juegos mentales. En Anaheim se añadió un factor extra: el rugido del público creaba una atmósfera que pesaba en cada decisión. Y en Pokémon competitivo cada elección tiene un premio o un castigo.



El salto de ser solo partidas de videojuego a un lugar donde se escriben historias quedó patente en cada entrada al escenario. Los finalistas alcanzaban el ring cruzando una pasarela escoltada por Pokéballs gigantes colocadas en torres. Alguno incluso se atrevió a hacer su entrada imitando la mítica celebración de Cristiano Ronaldo.

Al final de la pasarela, los entrenadores luchaban por un nombre —en ocasiones con la calma de quien sabe leer el combate— dejando jugadas para el recuerdo. Mientras, entre partida y partida, los aficionados no se aburrían, con las pantallas que colgaban del techo mostrando siluetas y pistas para adivinar de qué Pokémon se trataba.

Unite y Go

En Pokémon Unite se vivió una de las grandes sorpresas del día: Perú Unite logró imponerse a Zeta Division, uno de los equipos más potentes de Japón, tras una remontada que puso en pie a todo el público en la final.

En Pokémon Go, el malagueño Leo Marín, conocido como P4T0M4N y campeón del torneo europeo, cayó en la final en un duelo muy ajustado ante el indio Ved Bamb, alias Beelzeboy, capaz de anticipar con precisión cada movimiento de su rival.



En la categoría Junior de Pokémon TCG, el juego de cartas, el japonés Yuya Okita se coronó campeón tras imponerse al estadounidense Jose Cruz Galindo Resendiz. Su baraja, basada en Electrofuria ex y Ogerpon Máscara Turquesa ex, permitió jugadas decisivas que inclinaron el duelo.

En la Senior del mismo juego, la victoria fue para el chino Fuguan Liao, que con Gholdengo ex y Joltik Box frenó el intento de remontada del brasileño Gabriel Fernández, quien llegó a Anaheim con la posibilidad de revalidar el título tras una temporada casi perfecta. En la versión Master, Riley Mckay, de Canadá, se alzó con el título tras imponerse a Justin Newdorf (EEUU), que había presentado una estrategia con Dragapult ex/Dusknoir.

El plato fuerte

En el terreno del videojuego competitivo (VGC) Estados Unidos confirmó su dominio con vencedores en las tres categorías: en Junior, Luke Whittier superó al japonés Sosuke Arinori con un triunfo claro; en Senior, Kevin Han derrotó al coreano Sian Lee y salió de Anaheim invicto; y en Master la final enfrentó a James Evans contra Giovanni Cischke, ambos estadounidenses.

El título de campeón fue para Giovanni Cischke, proclamado mejor entrenador del mundo, tras mantener la calma en los momentos difíciles y leer bien los encuentros. Las dos primeras partidas fueron épicas y muy disputadas, aunque en la última Cischke consiguió ventaja desde el inicio gracias a su agresividad en los primeros turnos.

Calyrex estuvo presente en la composición de los equipos de todas las finales de VGC salvo precisamente la de Cischke. Destacó también el español 'Torviv!' (Víctor Medina), que terminó entre los ocho mejores del torneo principal.



La ceremonia de clausura repasó lo vivido en los últimos días con música y baile; el presidente de la compañía subió al escenario para anunciar novedades sobre los distintos juegos y cerrar unas jornadas que, en lo competitivo y en lo escénico, buscaron ofrecer exactamente lo que espera una ciudad como Anaheim: espectáculo, tensión de torneo y momentos que podrían quedar en la memoria de quienes estuvieron allí.