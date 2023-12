Así es Vice City, la mítica ciudad de GTA inspirada en Miami: la "ciudad de oro de 24 quilates"

Vice City. Más allá de los personajes controlables en la saga Grand Theft Auto (GTA), es esta ciudad la que de vida a los juegos, mostrándose como un ente orgánico y enérgico que disfrutar. Está llena de actividades entre las que perderse. Y, como siempre en esta franquicia, allí los crímenes estarán a la orden del día.

Desde su aparición en el panorama de los videojuegos, GTA se ha ganado un lugar destacado entre los títulos más icónicos y revolucionarios de la industria. En el vasto universo creado por Rockstar North, Vice City destaca como una ciudad ha dejado una huella imborrable en la memoria de los jugadores.

Con su estética de los años 80, clima tropical, personajes extravagantes y una trama envolvente, esta ciudad virtual se ha convertido gracias a sus apariciones hasta el momento dentro de la franquicia como un emblema y ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Nada tiene que envidiar a San Andreas o Liberty City.

Sonny Forelli, uno de los mafiosos destacados de esta región denomina llama a Vice City "la ciudad de oro de veinticuatro quilates", por la cantidad de dinero que generaba la venta de drogas.

La ciudad ha aparecido hasta la fecha en dos videojuegos:

Grand Theft Auto: Vice City (2002): este es el juego original que presentó por primera vez la ficticia ciudad de Vice City. En este título, que recuerda mucho a la película 'Scarface' y a la serie 'Miami Vice', los jugadores asumen el papel de Tommy Vercetti, un exconvicto que busca establecer su imperio criminal en Vice City después de ser liberado de la cárcel.

Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006): esta entrega es una especie de preludio de Grand Theft Auto: Vice City y tiene lugar en el mismo entorno de Vice City, aunque dos años antes de los eventos del juego original. El protagonista, Victor Vance, busca su propio lugar en el mundo criminal mientras interactúa con personajes familiares y experimenta la decadencia y el caos que caracterizan a Vice City.

El resplandor retro de Vice City

Lanzado en 2002 como la secuela del exitoso Grand Theft Auto III, Vice City transporta a los jugadores a una versión ficticia de Miami (Florida) en la década de 1980. Este enfoque en los años 80 no es meramente estético, sino que se convierte en un componente crucial de la experiencia de juego.

La música, la moda y la arquitectura de la época se entrelazan para recrear una atmósfera única que sumerge a los jugadores en el resplandor retro de Vice City. Todo ello lo disfrutaban los 1.800.000 habitantes que registraba en aquella época.

Vice City satiriza la cultura de los años 80 y critica la obsesión por el poder y la riqueza. Los neones brillantes y los coches clásicos inundan las calles, mientras que la música de la década, con éxitos de Michael Jackson, Iron Maiden y otras leyendas, acompaña cada paso del protagonista.

Esta cuidada atención a los detalles contribuye a la narrativa, sumergiendo a los jugadores en una época llena de excesos y oportunidades.

[Rockstar borra todas sus publicaciones de Instagram para preparar la llegada de GTA 6]

Las tramas de los juegos ambientados en Vice City mezclan de manera explosiva la intriga, la traición y la ambición desmedida. En el título original Tommy Vercetti se embarca en una misión para recuperar el dinero robado en un trato que salió mal, y su viaje lo lleva a través de las distintas facciones criminales de la ciudad. A medida que avanza descubre oscuros secretos y enfrenta decisiones morales difíciles.

La mítica ciudad perdura en la memoria de los jugadores como un lugar donde los sueños y las pesadillas de los años 80 cobran vida. Vice City continúa siendo un ejemplo de lo que un juego puede lograr cuando combina una narrativa envolvente con una representación magistral de su entorno virtual.

Localizaciones más destacadas

Downtown Vice City: el centro de Vice City es un distrito vibrante y lleno de rascacielos que reflejan la opulencia de los años 80. Aquí se encuentran numerosos negocios, clubes nocturnos y oficinas que representan el corazón económico de la ciudad.

Little Havana y Little Haiti: estos distritos muestran la diversidad cultural de Vice City. Little Havana, como su nombre indica, rinde homenaje a la rica herencia cubana, mientras que Little Haiti refleja la influencia haitiana. Estos barrios están impregnados de cultura, con tiendas, restaurantes y un ambiente distintivo que añade profundidad a la representación de la ciudad en el juego.

[El tweet del tráiler de GTA 6 bate récord de likes en X]

Vice Beach: la playa de Vice City es un lugar icónico que exhibe el glamur y la decadencia de la cultura playera de los años 80. Con sus extensas playas, hoteles elegantes y el famoso Ocean Drive, Vice Beach ofrece a los jugadores la oportunidad de explorar el lado más relajado y lujoso de la ciudad.

Vice Point: este distrito residencial y comercial es conocido por sus elegantes mansiones y lujosos centros comerciales. Vice Point representa la vida de lujo y el esplendor de Vice City. Desde elegantes boutiques hasta mansiones con piscina, este distrito encarna la prosperidad y la ostentación característica de la década de 1980.

Personajes inolvidables en un mundo criminal

Una de las fortalezas de Vice City es su elenco de personajes inolvidables y excéntricos. Tommy Vercetti, el protagonista de 'Grand Theft Auto: Vice City', es liberado de prisión al inicio del juego y se sumerge en el inframundo criminal de Vice City. A medida que avanza en la trama, interactúa con personajes tan extravagantes como peligrosos, cada uno aportando su propio estilo y carisma al juego.

Desde el carismático abogado Ken Rosenberg hasta el sádico y carismático Ricardo Díaz, la galería de personajes en Vice City es diversa y colorida. Cada interacción y diálogo contribuyen a construir un mundo que va más allá de las misiones principales, creando una experiencia de juego rica y envolvente.

GTA Vice City Official Trailer (PC)

En 'Grand Theft Auto: Vice City Stories' Lance Vance, el hermano del protagonista, juega un papel clave en la trama. Phil Cassidy, un traficante de armas, y Umberto Robina, líder de una banda cubano-estadounidense, son aliados.

Reni Wassulmaier, un excéntrico director de cine transexual, agrega su singularidad a la historia. Marty Jay Williams, dueño de una empresa de construcción, se convierte en un antagonista, mientras que Jerry Martínez, comandante de Victor en el ejército, desencadena los eventos iniciales.

Sigue los temas que te interesan