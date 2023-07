Las diez cosas que se hacían en España en los 2000 y que hoy son casi imposibles

A día de hoy todavía quedan restos de los objetos de hace unas décadas. Se encuentran en las cocinas de algunas casas, en las calles, en algunas tiendas o incluso en los cuartos.

Ahora apenas se crean porque han ido desapareciendo con el desarrollo tecnológico. Sin embargo, no se tiran tan fácilmente en las casas, porque detrás de ellos hay recuerdos que no se pueden borrar. Estos objetos tienen asignadas las risas, las molestias, las bromas, la felicidad y la tristeza. Por ello, algunos que han crecido con ellos los siguen utilizando o, incluso, los guardan con cariño. Como el tiktoker Álvaro Casares (@alvarocasaress), que así lo ha demostrado en su vídeo viral de TikTok.

El joven empieza el vídeo hablando sobre las 10 cosas que se hacían en los años 2000 y que "hoy parecen imposibles". Realiza, para ello, un listado y muestra cada uno de los objetos: "Comprar tarrinas de CDs, imprimir entradas y tener en papel un mapa de carreteras". Además, recuerda que los de la década de los 2000 fueron "la última generación" en usar un despertador que no fuera el móvil.

El tiktoker continúa relatando lo que se solía hacer en aquella época, como "comunicarnos por cartas, aprendernos de memoria un número de telefono, si salías la ropa se dejaba fuera porque olía a humo, se compraban DVDs en tiendas o en quioscos y los selfies se hacían así", dice mientras le da la vuelta al móvil de tapa.

"Y a la gente y a la generación que no ha hecho esto para limpiar un ratón no la respeto", confiesa sacando la bola de dentro del aparato.

"Yo todavía imprimo las entradas"

El vídeo ha recibido más de 80.000 'me gustas' y más de 600 comentarios. Destacan los de los usuarios que siguen realizando algunas de las actividades mencionadas: "Yo todavía imprimo las entradas por si no funciona el móvil", "sigo imprimiendo entradas, no me fío de la batería y el brillo de los móviles", "solo sigo haciendo una de ellas y es la del despertador porque me despierto siempre con él desde pequeñito" o "los videojuegos o las películas sigo comprándolas en físico y, de hecho, siempre que puedo voy a la tienda".

Algunos han mostrado lo mucho que se acuerdan de los buenos momentos: "Qué recuerdo más bueno me dio ese despertador", "yo uso aún DVD por nostalgia", "la gallina la tenía yo" o "me identifiqué mucho, gracias, todo cierto".

