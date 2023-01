2023 en los videojuegos: ¿al fin explotará la nueva generación?

El posible fin de los problemas de suministro de PS5 y Xbox Series X irá acompañado de los primeros juegos que verdaderamente exploten sus posibilidades dejando atrás PS4 y Xbox One. Switch cumplirá cinco años con juegos emblemáticos y el PC seguirá mostrando su fortaleza y versatilidad.

2023 promete ser un año muy interesante para el mundo del videojuego y el primero en el que las nuevas consolas PS5 y Xbox Series X podrán comprarse con normalidad. Desde su lanzamiento a finales de 2020 ambas máquinas han sido muy difíciles de conseguir, especialmente la primera. Se han vendido apenas 700.000 consolas PS5 en España en estos dos primeros años de vida, y sin los problemas de suministro ya se estarían superado holgadamente los 2 millones.

Esta situación (que ha ocurrido en todo el mundo) ha provocado el lento despegue de esta generación de consolas, acarreando también retrasos en los lanzamientos de videojuegos y un enorme coste de oportunidad para los fabricantes, los desarrolladores de juegos y también las tiendas. Según las últimas previsiones, a principios de 2023 las estanterías de las tiendas comenzarán a llenarse -por primera vez- de abundantes unidades de estas máquinas.

Los jugadores también han lamentado esta carestía, pero no han dejado de lado su pasión, sino aplazado la compra de estas nuevas máquinas. Mientras Sony y Microsoft peleaban con las cadenas de suministro, Nintendo ha seguido triunfando con su consola Nintendo Switch y el mercado de juegos para PC ha continuado creciendo. Los ordenadores y portátiles gaming y los accesorios especializados como auriculares, teclados, ratones y vistosas sillas continúan poco a poco conquistando las habitaciones de los niños y adolescentes españoles.

Este 2023 será un año con más lanzamientos de videojuegos de lo habitual debido a los que no han podido llegar en 2022, y supondrá algo así como la prueba de fuego para las nuevas consolas PS5 y Xbox Series X, y el principio del fin de Nintendo Switch para dejar paso a una sucesora. Casi todos los juegos de PS5 y Xbox Series X serán exclusivos de última generación y comenzarán a exprimir toda la potencia de estas máquinas. En el caso de Nintendo Switch, 2023 será un gran año con títulos como Zelda, Fire Emblem, Kirby o Pikmin, y puede que la sorpresa de un nuevo juego de Mario coincidiendo con el gran año del icono de la compañía, que volverá al mundo del cine.

La conquista del cine y la televisión

El mercado del videojuego sigue creciendo en cifras económicas y demográficas y compitiendo por el tiempo libre de miles de millones de personas con el cine y la televisión, y ahora lo hará más estrechamente si cabe: en 2023 se estrenarán varias importantes adaptaciones audiovisuales de videojuegos. La más esperada de todas ellas es la película de animación digital Super Mario Bros.: The Movie, que amenaza con romper algún récord de taquilla.

También veremos la adaptación a HBO Max de The Last of Us, una serie de Amazon Prime Video de God of War, Fallout en ese mismo servicio o Sonic Prime en Netflix. Las plataformas audiovisuales han descubierto que una adaptación hecha con calidad puede ser un éxito que llegue a mucho más público que los fans del videojuego, como ha pasado con The Witcher de Netflix.

El colofón a un año 2023 que promete ser histórico para el videojuego solo puede tener forma de sorpresa, ya sea una nueva consola de Nintendo, una revisión con más prestaciones de PS5 o Xbox Series X, o la entrada de un nuevo “player” en el mercado. Las grandes compañías tecnológicas -salvo, claro, Microsoft- se han estrellado con contundencia en los últimos años a la hora de entrar en el mercado. El Metaverso de Meta, el juego en streaming de Google o los proyectos de Amazon han sido un fracaso. Solamente una gran compañía tecnológica, la china Tencent, avanza con paso firme en el mundo del videojuego, poseyendo importantes porcentajes de grandes compañías del mercado. ¿Dará un paso más y se lanzará a fabricar hardware?

