La Semana Santa sevillana es uno de los momentos más emocionantes para visitar esta ciudad incomparable. Las calles se llenan de fe, de cirios y de tradición. Sevilla se transforma en un escenario vivo donde arte, devoción y emoción se funden en una de las celebraciones culturales y religiosas más admiradas del mundo.

En ese ambiente de incienso, cornetas y pasos solemnes, el hotel CoolRooms Palacio de Villapanés invita a sus huéspedes a vivir la fiesta como lo haría un sevillano de corazón.

Ubicado en pleno casco histórico, en la calle Santiago, este elegante palacio del siglo XVIII se levanta en una ubicación privilegiada dentro del recorrido de varias cofradías.

Una procesión vista desde el interior del Palacio de Villapanes. E. E.

Muy cerca de templos históricos desde los que parten procesiones emblemáticas, el hotel ofrece la oportunidad única de contemplar el paso de hermandades desde sus balcones, envueltos en la atmósfera más auténtica de la Semana Santa. Entre todos los momentos que se viven estos días, hay uno que los sevillanos esperan con especial emoción: el Lunes Santo, cuando la Hermandad de la Redención sale desde la vecina Iglesia de Santiago.

Su paso de misterio, Nuestro Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas, y el palio de María Santísima del Rocío atraviesan la calle que hay justo frente al hotel palacio.

Es en ese preciso instante cuando se puede presenciar una escena que va a marcar la estancia de cualquier huésped en Sevilla esos días: la tradicional petalada y una de las saetas más sentidas de la Semana Santa, interpretada desde el balcón principal del hotel por el cantaor Manuel Cuevas.

Una procesión que pasa por la fachada del Palacio de Villapanes. E. E.

Un guía cofrade

Para quienes deseen sumergirse por completo en lo que significa la Semana Santa sevillana, el hotel propone un acompañamiento excepcional: un guía experto cofrade, especialista en la historia, el arte sacro y las tradiciones de la ciudad hispalense, que lleva a los visitantes a recorrer durante tres horas los enclaves más representativos de la ciudad.

Durante esta experiencia resulta mucho más fácil descubrir el significado de cada símbolo, la distinta historia de las hermandades y la espiritualidad que impregna a un ritual que transforma al destino, Sevilla, en uno diferente sólo por unos días.

Además, desde el entorno del hotel es posible admirar o acceder fácilmente al recorrido de cofradías tan emblemáticas como El Gran Poder, La Macarena, La Amargura, El Dulce Nombre, La Estrella o San Benito, entre otras advocaciones que forman parte del alma sevillana.

Una exposición de luz

Otra de las oportunidades que ofrece el CoolRooms Palacio de Villapanés esos días es la exposición 'Luz de Fe' del fotógrafo y Guest Experience Manager del hotel, Maldonati (José Angulo) y que estará abierta hasta el 5 de abril.

La muestra reúne una selección de imágenes que capturan instantes de profunda devoción: vírgenes, nazarenos y escenas cargadas de emoción que resumen la intensidad de estas fechas.

En ellas aparecen algunas de las advocaciones más queridas de la ciudad, como Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, María Santísima de la Paz o Nuestro Padre Jesús de la Redención, entre otras.

Para el director general del hotel, Jesús Bonilla, sevillano y cofrade, hay que tener en cuenta que "la Semana Santa de Sevilla no se explica, se siente. Crecer aquí es hacerlo entre cofradías, sonidos de cornetas y recuerdos que forman parte de nuestra memoria colectiva".

El antiguo hogar del Almirante López-Pintado, Marqués de Torre Blanca de Aljarafe, este palacio del siglo XVIII, combina nobleza tradicional con placer contemporáneo y guarda en su interior un secreto gastronómico que nos conviene descubrir.

El restaurante Los Rincones del Marqués invita a disfrutar de la mejor gastronomía sevillana en un entorno histórico inigualable y en un hotel de solo 50 habitaciones y distinguido con una Llave Michelin.