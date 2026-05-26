El camino de la Selección Española en el Mundial ya tiene su ciudad de partida en suelo americano. Los 26 elegidos por De La Fuente iniciarán su andadura el próximo 15 de junio en Atlanta, una de las sedes más potentes y estratégicas del torneo.

La capital del estado de Georgia no solo se prepara para albergar un total de ocho partidos, incluida una de las semifinales, sino que prevé la llegada de más de 300.000 visitantes, consolidándose como el epicentro turístico y deportivo del verano.

Para todos los que se estén planteando cruzar el charco y acompañar a España, aquí te contamos todo lo que tienes que saber para aprovechar la pasión por el fútbol y disfrutar de una sorprendente oferta turística, cultural y gastronómica.

El Atlanta Stadium. iStock

El primer paso para poder entrar en Estados Unidos es obtener el ESTA, si no lo tenemos ya, que sirve como una especie de visado. La solicitud se puede hacer online y el precio es de unos 38 euros. La concesión puede tardar unos días por lo que tenemos que tenerlo en cuenta antes de la fecha del viaje.

Un estadio en la ciudad

A diferencia de otras grandes metrópolis estadounidenses donde las distancias son insalvables, Atlanta destaca por un modelo urbano excepcionalmente cómodo para el visitante. El Atlanta Stadium está completamente integrado en el centro de la ciudad, a escasos minutos a pie de los principales hoteles, restaurantes y zonas de ocio.

Además, Atlanta cuenta con una de las aficiones al fútbol más sólidas de Estados Unidos, capaz de registrar asistencias que superan los 70.000 espectadores por lo que el ambiente futbolero está garantizado.

La idea de la FIFA es colocar un Fan Fest oficial en el Centennial Olympic Park, situado a pocos metros del estadio para que las previas a los partidos sean una auténtica fiesta sin necesidad de largos desplazamientos.

"Queremos que los aficionados españoles sientan que Atlanta no es una ciudad anfitriona más, sino un destino de primer nivel que vive y respira el fútbol", ha explicado Andrew Wilson, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing de ACVB.

Los cromos de España para el Mundial de fútbol 2026 Diseño: Deportes EE

Qué ver en Atlanta

Conocida como "la ciudad en un bosque" por su impresionante cobertura arbórea con el 50% del territorio, Atlanta equilibra a la perfección sus imponentes rascacielos con un alma verde, una rica historia de derechos civiles y una escena urbana envidiable.

Entre lo que tenemos que visitar sí o sí está el Distrito de Downtown, justo en los alrededores del Centennial Olympic Park. Allí se concentran instalaciones como el Georgia Aquarium, uno de los acuarios más grandes del mundo con un tanque colosal donde nadan tiburones ballena y mantarrayas gigantes. No podemos irnos sin caminar por su túnel de cristal que es una experiencia inmersiva mágica.

Atlanta, la ciudad en el bosque. iStock

También podemos visitar el World of Coca-Cola, un recorrido interactivo por la historia de la bebida más famosa del planeta que nació en esta ciudad. Aquí se encuentra la bóveda de la fórmula secreta; y el National Center for Civil and Human Rights, un museo que conecta directamente con la lucha de los derechos civiles en EEUU que tuvo su corazón en Atlanta.

Concretamente, tenemos que ir al barrio de Sweet Auburn para introducirnos en el legado de Martin Luther King Jr. En el National Historial Park con su nombre, podemos visitar la casa natal del líder de la lucha de los derechos civiles y también la iglesia baptista de Ebenezer, donde predicaba. Hay un memorial con la llama eterna donde descansan sus restos.

La casa de Martin Luther King en Atlanta. iStock

Nuestra ruta nos va a llevar seguro a Midtown, el epicentro cultural y verde de Atlanta. Allí está el Piedmont Park y el Jardín Botánico, el mejor lugar para ver el skyline de la ciudad con sus monumentales esculturas hechas con plantas vivas.

Podemos visitar el High Museum of Art, el museo de arte más importante del sureste de EEUU, reconocible por su vanguardista arquitectura blanca; y Fox Theatre, un impresionante teatro de los años 20 de estilo árabe y egipcio cuyo techo interior simula un cielo nocturno estrellado.

Para ponernos manos a la mesa, el Atlanta BeltLine y el Ponce City Market, son los mejores ambientes y los más auténticos de la ciudad. El primero es una antigua vía de tren convertida en un corredor peatonal lleno de terrazas y arte urbano. Un lugar para disfrutar del antes y el después de los partidos.

Y el Ponce City Market es un antiguo edificio industrial que ahora ocupa un mercado gastro con una azotea donde disfrutar de unas vistas increíbles. Aquí podemos encontrar algunos de los más de 60 restaurantes recomendados por Michelin.

Para los aficionados españoles, la logística y los traslados no serán un problema. Delta Air Lines, la aerolínea con sede central en Atlanta, ofrece un vuelo diario directo tanto desde Madrid como desde Barcelona hacia el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el más transitado y eficiente del mundo.