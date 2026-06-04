Desde hace años, son muchos los jubilados, tanto de España como del resto del planeta, que deciden optar por retirarse y disfrutar de la recta final de su vida en una ciudad de nuestro país en la que se disfruta de una excelente calidad de vida.

Con playas mediterráneas, un rico patrimonio histórico y una fortificación del siglo XIV, hablamos de Valencia, una ciudad que reúne todo lo necesario para ser un lugar perfecto en el que vivir.

Con una población de 840.000 habitantes y un ambiente acogedor, ha logrado ir ganando puestos hasta convertirse en el destino favorito para muchos jubilados internacionales que deciden mudarse a vivir a España.

Valencia, la ciudad favorita

Valencia es una ciudad cosmopolita y moderna que ofrece todo lo que se puede necesitar para disfrutar de una buena calidad de vida, pues sus costes son mucho más económicos que otras grandes ciudades españolas como Madrid y Barcelona. Además, posee unas dimensiones más reducidas que estas, lo que contribuye a una mayor tranquilidad.

Otro de los grandes atractivos de la ciudad es el disfrute de impresionantes vistas al Mediterráneo, así como diferentes playas que son perfectas para pasear o relajarse a lo largo de todo el año

Valencia, reconocida frecuentemente por rankings internacionales.

Tampoco hay que olvidar su casco antiguo, una joya cultural en el que es posible disfrutar de diferentes elementos y secretos que fueron claves para el nacimiento y desarrollo de la que es una de las ciudades más importantes del país.

Es una urbe para disfrutar, en la que poder perderse por sus calles y disfrutar de sus monumentos y edificios históricos, pero también de una rica gastronomía en la que no faltan algunas de las mejores paellas que se pueden disfrutar en toda la provincia.

Qué ver en Valencia

Valencia es una ciudad repleta de lugares de interés, con numerosos atractivos que podemos encontrar con solo pasear por sus calles y plazas del casco antiguo, entre los que se encuentran diferentes torres, antiguas iglesias o llegar a la conocida Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Aunque existen muchos rincones que podemos visitar en la capital del Turia, podemos destacar cuáles son los lugares imprescindibles en una visita a la ciudad.

Muralla Cristiana

La Muralla Cristiana de Valencia fue construida en el siglo XIV, concretamente en 1356, contando con un perímetro de 4 kilómetros y un total de 12 puertas, algunas de ellas grandes y otras pequeñas.

La muralla árabe no se destruyó, sino que se mantuvo como medida de protección, pero se abrieron puertas para una mejor comunicación. Actualmente, se puede disfrutar de los vestigios de la muralla en las calles de Blanquerías, Conde de Trenor, Pintor López, Guillem de Castro, Paseo de la Ciudadela, La Justicia, Puerta de la Mar, Colón y Xàtiva.

De todas las puertas de acceso a la ciudad de Valencia, hoy en día solo se conservan las Torres de Serranos y las Torres de Quart. Ambas están muy bien conservadas y se puede subir a la parte alta para obtener unas bonitas vistas del centro histórico y los alrededores.

Plaza de la Virgen

Situada sobre un antiguo foro romano, la Plaza de la Virgen, que es considerada la más emblemática de la ciudad, está rodeada de importantes edificios como son el Palacio de la Generalitat, la Catedral de Santa María y la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Además de visitar cada uno de estos edificios, un buen plan en una visita a la ciudad es sentarse en alguna de sus terrazas para disfrutar del gran ambiente que se vive en esta plaza.

Iglesia de San Nicolás

La Iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir es conocida como la "Capilla Sixtina Valenciana" y se trata de uno de los lugares más bonitos para visitar en la ciudad. Reconstruida en el siglo XV en estilo gótico valenciano, el interior del templo fue decorado en el siglo XVII con estilo barroco.

Su última gran reforma concluyó en 2016 y estuvo a cargo de Gianluigi Colalucci, responsable de la restauración de la Capilla Sixtina del Vaticano. Impresiona a simple vista por las espectaculares pinturas al fresco que decoran su techo y paredes interiores.

Mercado Central

El Mercado Central de Valencia cuenta con más de 300 puestos que lo convierten en uno de los lugares imprescindibles para visitar, además de ser clave en el día a día de todos los habitantes de la capital valenciana.

Este mercado es una de las grandes joyas del modernismo valenciano, donde, además de su arquitectura que llama la atención, se pueden comprar todo tipo de productos frescos de alta calidad, como pescado, carne, marisco, embutidos y frutas.

Catedral de Santa María de Valencia y el Miguelete

La Catedral de Santa María de Valencia, que tiene su famosa torre campanario del Micalet o Miguelete, es otro de los lugares de gran interés que tiene la ciudad. En el interior de esta iglesia de estilo gótico y construida en el siglo XIII está el Santo Cáliz, que data del siglo I, que se asegura que fue el que usó Jesús en la última cena.

En la catedral también destacan los frescos renacentistas del Altar Mayor del siglo XV y que fueron descubiertos hace 10 años. Para concluir la visita, se pueden ver obras de Goya en el Museo Catedralicio y subir los más de 200 escalones del Miguelete para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad.