España guarda auténticas joyas arqueológicas que permiten viajar miles de años atrás sin salir del país. Lugares donde cada piedra cuenta algo y donde el paisaje y las construcciones apenas han cambiado, a pesar de tener siglos de historia.

En ese escenario aparece Segóbriga, una de las ciudades romanas mejor conservadas de la Península Ibérica. Situada a pocos kilómetros de Saelices, en plena llanura conquense, este yacimiento es considerado el conjunto arqueológico más importante de la meseta y una escapada ideal para quienes buscan historia en estado puro.

Segóbriga se levanta sobre el cerro de Cabeza de Griego, un enclave estratégico que ya había sido ocupado antes de la llegada de los romanos por un asentamiento celtíbero. Con el paso del tiempo, la ciudad fue creciendo hasta convertirse en un núcleo clave dentro del territorio

Parque arqueológico de Segóbriga, Saelices, Cuenca.

Durante los siglos I y II d. C. vivió su época de mayor esplendor llegando a reunir varios miles de habitantes y siendo mencionada por autores clásicos como Plinio el Viejo, que la definió como uno de los puntos más destacados de la Celtiberia.

Lo que más sorprende al visitarla es que el entorno apenas ha cambiado. La ciudad sigue rodeada por el mismo paisaje abierto, lo que permite imaginar con bastante fidelidad cómo era la vida en tiempos del Imperio Romano.

Ruinas romanas de Segóbriga.

El desarrollo de Segóbriga no fue casual. Su crecimiento estuvo directamente relacionado con la explotación de un recurso muy valioso en la antigüedad: el lapis specularis. Un mineral, similar a un yeso translúcido, que se utilizaba como sustituto del vidrio en ventanas y decoraciones.

Su calidad hizo que se exportara a distintas partes del Imperio, llegando incluso a ciudades como Pompeya. Gracias a esta actividad minera, Segóbriga se convirtió en un importante centro económico, lo que explica la construcción de grandes edificios públicos y la monumentalidad que aún hoy se puede observar.

Qué visitar en Segóbriga

Recorrer Segóbriga es adentrarse en una ciudad romana prácticamente completa. El yacimiento conserva gran parte de su trazado original, con calles, murallas y edificios que permiten entender cómo se organizaba la vida en aquella época.

La ciudad estaba rodeada por una muralla de más de un kilómetro de longitud, con varias puertas de acceso, una de ellas de carácter monumental. En su interior se distribuían los principales espacios públicos, administrativos y de ocio.

Antes de comenzar la visita, es recomendable pasar por el centro de interpretación, donde se explica el contexto histórico y la importancia del lugar, facilitando mucho la comprensión del recorrido.

Un teatro y anfiteatro únicos

Uno de los primeros edificios que aparecen es el teatro romano, una de las estructuras mejor conservadas del conjunto. Aunque no es especialmente grande, podía acoger a varios miles de espectadores y destaca por su buen estado y su acústica.

Muy cerca se encuentra el anfiteatro, aún más imponente. De planta elíptica y con capacidad para miles de personas, era el lugar donde se celebraban los espectáculos más populares, como los combates de gladiadores o las luchas con animales.

La cercanía entre ambos edificios refleja la importancia que tenía el ocio en la vida cotidiana de la ciudad.

El foro y las termas

El corazón de Segóbriga era su foro, una gran plaza porticada donde se desarrollaba la vida social, política y comercial. Alrededor de este espacio se encontraban edificios clave como la basílica, donde se llevaban a cabo actividades administrativas y judiciales.

También se pueden visitar las termas, uno de los lugares más frecuentados por los habitantes de la ciudad. En ellas se conservan diferentes salas que permiten entender cómo funcionaban estos espacios dedicados al baño y la vida social.

A lo largo del recorrido aparecen otros restos que ayudan a completar la imagen de la ciudad: calles pavimentadas, sistemas de abastecimiento de agua y espacios dedicados al comercio.

El circo y la necrópolis

Aunque hoy apenas se conservan restos visibles, Segóbriga también contó con un circo romano, destinado a las carreras de carros, uno de los espectáculos más populares del Imperio. Se situaba en las afueras de la ciudad y era un espacio de grandes dimensiones donde se reunían cientos de personas para disfrutar de estas competiciones.

En esta zona, además, se han encontrado restos de una necrópolis con numerosas inscripciones funerarias, lo que añade aún más valor histórico a este punto del yacimiento.

Segóbriga es uno de esos lugares que sorprenden por su estado de conservación y por ser un espacio que permite entender cómo era la vida hace dos mil años.

Una escapada perfecta para recorrer a pie, ideal para combinar cultura, historia y un entorno natural que apenas ha cambiado desde la antigüedad.

Otros lugares que ver cerca de Segóbriga

Si visitas Segóbriga, puedes aprovechar la escapada para descubrir otros rincones muy interesantes de la provincia de Cuenca y alrededores.

Uno de los imprescindibles es la propia ciudad de Cuenca, famosa por sus Casas Colgadas y su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad.

Muy cerca también se encuentran las minas de lapis specularis, que permiten entender de primera mano el origen de la riqueza de Segóbriga. En ellas se puede ver cómo se extraía este mineral tan valioso en época romana.

Otro plan muy recomendable es visitar la Ciudad Encantada, un paraje natural con formaciones rocosas sorprendentes que parecen sacadas de otro planeta y que es ideal para recorrer a pie.

Si buscas algo diferente, las Caras de Buendía ofrecen una ruta muy curiosa entre esculturas talladas en la roca, perfecta para hacer en familia.

Y para completar la escapada, el Castillo de Belmonte es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España, una visita que encaja perfectamente para los amantes de la historia