España está llena de castillos que han marcado la historia del país. En concreto, se cree que contamos con más de 20.000 castillos, aunque la Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene contabilizados más de 10.000. Sin embargo, dentro de ese número solo hay unos pocos que destacan por encontrarse entre los mejor conservados y pocos consiguen impresionar tanto como el que se alza sobre Morella.

Visible desde kilómetros a la redonda, esta fortaleza domina todo el paisaje desde lo alto de una imponente muela a más de 1.000 metros de altura, convirtiéndose en uno de los enclaves más espectaculares de la Comunidad Valenciana.

Hablamos del Castillo de Morella, una fortaleza declarada Bien de Interés Cultural que no solo destaca por su estado de conservación, sino por su historia milenaria y su capacidad para transportar al visitante a otra época desde el primer momento.

La historia del castillo de Morella

El origen del castillo de Morella se remonta mucho más atrás de lo que muchos imaginan. Aunque gran parte de sus estructuras actuales datan de la Edad Media, lo cierto es que este enclave ha estado habitado desde tiempos prehistóricos, con restos que se remontan al Neolítico, la Edad de Bronce e incluso el mundo Íbero.

Su ubicación no es casual. Construido directamente sobre la roca, el castillo aprovecha la forma natural de la montaña para convertirse en una auténtica fortaleza inexpugnable. Durante siglos, este punto fue clave para controlar el paso natural entre el interior y la costa, lo que explica que por aquí pasaran numerosas civilizaciones de romanos, visigodos, musulmanes y cristianos.

Castillo de Morella.

Con la llegada de la época islámica, el castillo adquirió gran relevancia estratégica, convirtiéndose en el centro de la localidad. Más tarde, tras la conquista cristiana, se reforzó y adaptó a las nuevas técnicas militares de la época, especialmente entre los siglos XIII y XIV, dando lugar a gran parte de las estructuras que hoy se pueden visitar.

Por sus muros han pasado figuras históricas de primer nivel como Abderramán II, el Cid, Jaime I o el Papa Luna, dejando una huella imborrable en su historia. Además, el castillo fue protagonista en conflictos claves como la Guerra de Sucesión, la Guerra de la Independencia o las Guerras Carlistas, donde volvió a demostrar su importancia estratégica.

Cómo es visitar el castillo de Morella

Visitar el castillo de Morella es mucho más que recorrer una fortaleza: es un viaje a través de siglos de historia. El recorrido asciende poco a poco por la montaña, atravesando diferentes niveles que muestran cómo estaba organizada la defensa del recinto.

En la parte inferior se encuentra la entrada y el Palacio del Gobernador, mientras que en niveles intermedios aparecen antiguos espacios destinados a la artillería. En la zona más alta se sitúa el castillo propiamente dicho, donde se conservan algunos de sus elementos más interesantes.

Interior del castillo de Morella.

Durante la visita se pueden recorrer espacios como la prisión, el polvorín, restos de antiguos palacios o el túnel de acceso a la plaza de armas, uno de los puntos más especiales del conjunto. Desde aquí, las vistas son simplemente espectaculares: un mar de montañas se extiende ante los ojos, mientras el casco histórico de Morella queda a los pies del castillo, formando un mosaico de tejados rojizos difícil de olvidar.

Además, el castillo forma parte de un conjunto defensivo aún mayor. La ciudad conserva más de dos kilómetros de murallas medievales, con torres y puertas de acceso que refuerzan esa sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo.

Qué ver en Morella más allá del castillo

Aunque el castillo es el gran protagonista, Morella es mucho más que su fortaleza. Pasear por sus calles es descubrir uno de los pueblos más bonitos de España, donde cada rincón respira historia.

Uno de los imprescindibles es la basílica arciprestal de Santa María la Mayor, considerada una joya del gótico mediterráneo. Su interior sorprende con elementos únicos como su coro elevado con escalera helicoidal o su impresionante órgano barroco.

Vista de la ciudad de Morella.

También merece la pena perderse por la calle Blasco de Alagón, la más emblemática del casco histórico. Sus soportales de piedra, tiendas de productos locales y ambiente animado la convierten en uno de los lugares más fotografiados del pueblo.

Las murallas, prácticamente intactas, permiten rodear gran parte del casco antiguo y ofrecen diferentes perspectivas del entorno. Y para disfrutar de una de las mejores panorámicas, nada como acercarse al Portal de Sant Miquel al atardecer, cuando la luz tiñe de dorado todo el conjunto.

Otros castillos que puedes visitar cerca de Morella

Los amantes de las fortalezas tienen en esta zona un auténtico paraíso. Muy cerca de Morella se pueden encontrar otros castillos que completan una escapada perfecta.

Uno de los más conocidos es el Castillo de Peñíscola, situado a orillas del Mediterráneo y famoso por haber sido residencia del Papa Luna. También destaca el Castillo de Ares del Maestre, ubicado en un entorno montañoso con vistas espectaculares, o el Castillo de Culla, en un conjunto histórico-artístico con mucho encanto.

A pocos kilómetros se encuentra el Castillo de Todolella, de origen árabe y muy bien conservado, y un poco más allá, ya en Teruel, el Castillo de Valderrobres, una de las fortalezas góticas más impresionantes de la zona.

En conjunto, Morella se presenta como un destino perfecto para una escapada de fin de semana, combinando historia, arquitectura y naturaleza en un entorno que difícilmente deja indiferente a quien lo visita.