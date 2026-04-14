Hay viajes que empiezan con una maleta para hacer una mini escapada y hay otros que pueden cambiar por completo la forma de vivir. Algunos incluso nacen de la idea de dejarlo todo, salir de España y empezar de nuevo en una isla rodeada de naturaleza, en un pequeño pueblo donde el ruido de la ciudad quede a miles de kilómetros. Un lugar donde el día lo marcan el viento, el mar y la calma y donde empezar de cero se convierte en una oportunidad real.

Ahora imagina que, además, te pagan por hacerlo. Lejos de ser una fantasía, es una realidad que ya empieza a abrirse paso en Europa. Cada vez más países buscan nuevos residentes para dar vida a zonas olvidadas y están dispuestos a ofrecer incentivos económicos para lograrlo. Uno de los ejemplos más llamativos está en Irlanda, que ha puesto en marcha el plan Our Living Islands para repoblar algunas de sus islas más remotas.

Lejos de la imagen habitual del país, más allá de sus ciudades y rutas turísticas, existe un conjunto de islas donde la vida resiste frente al paso del tiempo.

Espacios de gran belleza, donde cada trayecto depende del mar y donde la sensación de aislamiento forma parte de su esencia. Son cerca de 30 islas las que forman parte de esta iniciativa, unidas por un mismo objetivo: volver a llenarse de vida. Islas entre las que destacan Arranmore, Inis Mór (Islas Aran), Clare Island y Bere Island.

La propuesta del Gobierno irlandés se concreta en un sistema de ayudas económicas para quienes decidan rehabilitar viviendas vacías o en estado de abandono. Las subvenciones pueden alcanzar hasta 60.000 euros en el caso de las casas deshabitadas y llegar hasta los 84.000 euros si se trata de inmuebles en ruinas, una cifra pensada para compensar la dificultad de reformar en enclaves tan aislados y recuperar un patrimonio que lleva años deteriorándose frente al océano.

Requisitos para la ayuda

Sin embargo, no se trata de fomentar segundas residencias ni escapadas puntuales. Irlanda busca nuevos vecinos y por eso, quienes acceden a estas ayudas deberían convertir la vivienda en su residencia habitual o destinarla a alquiler de larga duración. El objetivo es reconstruir continuidad, no multiplicar alojamientos vacacionales.

El acceso al programa también exige planificación. No basta con comprar un billete y probar suerte. Para optar a estas ayudas, es imprescindible ser propietario o estar en proceso formal de adquisición de la vivienda, ya que la subvención está destinada exclusivamente a la rehabilitación, no a la compra del inmueble.

Paisaje con acantilados en Irlanda.

Además, la casa debe cumplir con ciertos criterios como haber sido construida antes de 2008 y llevar al menos dos años deshabitada antes de solicitar la ayuda. Una forma de garantizar que el proyecto realmente contribuya a recuperar espacios olvidados y no a generar nuevas promociones.

Aun así, la vida en estas islas no está reñida con el mundo actual. Irlanda ha apostado por reforzar la conectividad en estas zonas, con espacios de teletrabajo y acceso a internet de alta velocidad que permiten mantener una actividad profesional sin renunciar al entorno. Trabajar en una isla y frente a impresionantes acantilados, con el sonido del mar de fondo, ya no es solo una imagen idílica.

Eso sí, dar el paso implica algo más que cambiar de casa. Supone adaptarse a un ritmo distinto, a una vida más pausada y a un entorno donde la calma tiene más peso que la inmediatez. No es un destino para todos, pero sí para quienes buscan algo diferente.

Una invitación pensada para viajeros inconformistas, de esos que entienden que la mayor aventura no siempre está en recorrer el mundo, sino en encontrar el lugar diferente donde quedarse.