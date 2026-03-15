El primer lugar del mundo donde se celebró públicamente el día de San Patricio no fue en Irlanda ni en la Quinta Avenida de Nueva York, que sí fue el primero en acoger el desfile moderno. El lugar en el que nació el Día de San Patricio fue un pequeño enclave de la Corona hispánica, mirando al Atlántico y rodeado de marismas: San Agustín de la Florida.

Mucho antes de que el verde inundara las calles y los pubs del planeta, un sacerdote irlandés destinado en "territorio español" decidió sacar en procesión al patrón de su pueblo para pedir algo tan terrenal como una buena cosecha de maíz.

Para entender cómo surgió esta fiesta internacional hay que trasladarse al año 1600 y olvidarse de rascacielos y neones. San Agustín era entonces un bastión de la monarquía hispánica en Norteamérica que fue fundado en 1565 y está considerado hoy la ciudad de origen europeo más antigua de Estados Unidos.

Vidriera de San Patricio en la Abadía de Saul, Downpatrick. Turismo Irlanda

Sus calles eran poco más que una retícula de casas de madera, un fuerte, una iglesia y unas murallas que trataban de contener las amenazas francesas e inglesas que llegaban por mar y por tierra. Ahí vivían soldados españoles, indígenas, africanos esclavizados, comerciantes de media Europa… y también algún irlandés.

Precisamente fue uno de ellos, el padre Ricardo Artur, que ejerció de párroco entre 1597 y 1604, el que decidió el 17 de marzo organizar una fiesta en honor de San Patricio vinculada a los campos de maíz de la zona. La decisión tuvo tal acogida que un año después, en 1601, la ciudad entera participó en esa procesión.

La antigua puerta de la ciudad de San Agustín de Florida. Diego Delso

Es difícil entender cómo se eligió a un santo importado por un clérigo irlandés para proteger la economía de la comunidad, pero se entendió como una forma de cohesionar un grupo de gente muy diverso y a la vez, acabó inaugurando una tradición que, cuatro siglos después, sigue viviendo en esta fiesta: la cohesión en desfiles multitudinarios, litros de cerveza y monumentos teñidos de verde en medio mundo.

Lo curioso es que San Agustín sigue celebrando esta tradición con una fiesta única en Florida. Cada mes de marzo se organiza el St. Augustine Celtic Music & Heritage Festival, un festival de tres días con música celta, juegos de las Highlands, gastronomía y mercado temático en Francis Field.

El festival se abre con el St. Patrick’s Parade, un desfile que recorre el casco histórico y que ellos mismos presentan como el heredero del cortejo celebrado en 1601 en honor al sacerdote irlandés de la colonia.

Desfile de San Patricio en Dublin. Turismo de Irlanda

Las 'mentiras' sobre San Patricio

Cuando pensamos en el día de San Patricio, la imagen que se nos viene a la mente es la de Nueva York. Gaitas, bandas, miles de personas ataviadas de verde desfilando por la Quinta Avenida y un orgullo irlandés que se hace visible en cada esquina.

Es lógico porque allí se celebró en 1762 el primer gran desfile moderno de la historia, organizado por soldados irlandeses al servicio del ejército británico, y desde entonces la ciudad presume de acoger el desfile continuo más antiguo dedicado al patrón de Irlanda.

Aunque los documentos de San Agustín prueban que esta afirmación no sería más que otra mentirijilla que ha rodeado a la popular fiesta de San Patricio y al propio santo.

Y es que hoy se asocia indisolublemente este día con el verde, los tréboles e Irlanda. Pero San Patricio no se llamaba Patricio sino, según la tradición, Maewyn Succat. Se cree que nació en algún punto de la Britania romana, en la actual Gales o Escocia, a finales del siglo IV, (no sería irlandés) en el seno de una familia cristiana de relativa posición.

Pintas para celebrar San Patricio. ARTY!

Con 16 años fue secuestrado por piratas y llevado como esclavo a Irlanda. Allí pasó varios años trabajando como pastor lo que le permitió conocer a fondo la lengua, las creencias y las costumbres de los pueblos irlandeses.

Después de un tiempo consiguió escapar y regresar al continente, donde se formó como clérigo, muy probablemente en la Galia. Fue entonces cuando adoptó el nombre latino de Patricius, que acabaría convertido en el Patricio de hoy en día.

Eso sí, el sacerdote regresó a la isla en torno al año 432 y se le atribuye la construcción de iglesias, monasterios y centros de enseñanza por toda Irlanda. Lo curioso es que nunca fue canonizado formalmente por la Iglesia católica y lo de "San" es un título concedido por el pueblo.

El desfile de San Patricio en Madrid.

Tampoco el color verde fue siempre el suyo. Las primeras representaciones lo muestran vestido de azul, un tono que llegó a asociarse tanto con él como con determinadas instituciones irlandesas hasta que el verde, identificado con la isla, con su paisaje y con las reivindicaciones políticas y nacionalistas, acabó imponiéndose.

Sí está más claro por qué se celebra el 17 de marzo y es que, según las fuentes históricas, Patricio murió ese día del año 461 en Saul, en el condado de Down, en la actual Irlanda del Norte. Una fecha que se ha convertido en una celebración mundial que empezó en una colonia donde se hablaba español.