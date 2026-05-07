El lujo de parar: así es el turismo silencioso en Extremadura, donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla

Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, la comunidad autónoma quiere presentarse al mundo como un lugar donde prima la calma y se disfruta del paisaje

En un mundo que parece girar cada vez más rápido, en el que vivimos con prisa, rodeados de estímulos y pendientes de las notificaciones de los móviles, encontrar un instante de calma se ha convertido casi en un lujo.

Quizás sea esa la razón por la que el turismo silencioso ha ido ganando protagonismo en los últimos años. No se trata solo de evitar playas abarrotadas o ciudades llenas; sino de una elección consciente: la de priorizarnos.

Es una forma de viajar que nos invita a manejar el tiempo de otra manera, donde la pausa, la serenidad y la introspección cobran sentido. Responde a una necesidad vital y colectiva: parar.

En este tipo de experiencias, el silencio, la calma y la conexión con lo local se convierten en elementos de valor. A menudo pensamos que para alcanzar esa paz debemos viajar a destinos remotos, perdidos en archipiélagos lejanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, ese refugio está mucho más cerca de lo que imaginamos.

En este escenario, Extremadura ha dejado de ser uno de los secretos mejor guardados de España para consolidarse como el destino perfecto para el turismo silencioso. Bajo el lema ‘Extremadura extraordinaria, un destino para el mundo’, la región propone un viaje a lo esencial, donde el verdadero privilegio es caminar por dehesas centenarias o sentirse arropado por los cielos estrellados.

Su patrimonio natural y cultural es excepcional. Con más de 50 espacios naturales protegidos –cuatro de ellos reconocidos por la UNESCO– Extremadura alberga uno de los paisajes mejor conservados del sur del continente. Lugares como el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Tajo-Tejo Internacional, La Siberia o el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara ofrecen escenarios únicos donde naturaleza e historia se entrelazan.

Esta tierra alberga también enclaves de gran singularidad, como la Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte, con sus impresionantes marmitas de gigante, el monte de Valcorchero en Plasencia, donde el paisaje se abre paso entre alcornoques y formaciones rocosas o la Garganta de Alardos en Madrigal de la Vera. Otros espacios, como el Parque Natural de Cornalvo, conservan infraestructuras romanas aún en funcionamiento.

Un paraíso de agua dulce

La comunidad autónoma es además un paraíso de agua dulce por sus 1.500 kilómetros de costa de interior, sus zonas de baño naturales, cascadas y embalses que dibujan un paisaje sorprendente. No es casualidad que varias de sus playas de interior –nueve, de hecho– cuenten con el distintivo de calidad Bandera Azul.

En los últimos años, su crecimiento turístico ha sido notable. 2024 marcó un punto de inflexión con cifras récord de visitantes y pernoctaciones Lejos de ser un fenómeno pasajero, en 2025 se ha consolidado esta tendencia, especialmente gracias al aumento del turismo internacional, que ha crecido de forma significativa.

Para seguir avanzando hacia esta senda de la internacionalización, Extremadura ha invertido más de 20 millones de euros en infraestructuras turísticas que respetan e integran el paisaje. Entre ellas destacan los miradores experienciales —diseñados para transformar la contemplación en una vivencia sensorial—, la renovación de su red de hospederías en edificios históricos, la modernización de campings y la mejora de vías verdes con nuevas zonas de sombra y descanso.

A ello se suma la apuesta por poner en valor sus tradiciones, reforzando las fiestas de interés turístico y mejorando los servicios en sus playas de interior, con especial atención a la seguridad y la calidad.

Un paraíso bajo las estrellas

Parque Nacional de Monfragüe. iStock

Otra de las razones por las que este destino cautiva a quienes lo visitan es que es un lugar privilegiado para la observación de estrellas. Su baja contaminación lumínica y sus condiciones meteorológicas permiten disfrutar de uno de los cielos más limpios de Europa. No es casualidad que tres de sus enclaves cuenten con certificado Starlight: El Parque Natural de Monfragüe, Alqueva y Las Hurdes.

Pero abandonar esta tierra sin detenerse a probar su gastronomía sería imperdonable. Se trata de una cocina de identidad propia, basada en la tradición y abierta a la innovación. Sus numerosas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas son el reflejo de la calidad y autenticidad de sus productos.

Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' .Turismo de Extremadura

Extremadura es también historia viva. Su posición geográfica la ha convertido en cruce de culturas a lo largo de los siglos, dejando un legado que abarca desde la Prehistoria hasta nuestros días, con huellas romanas, visigodas, árabes, judías y cristianas.

Y, como si de un relato épico se tratara, sus paisajes y ciudades han servido también de escenario para grandes producciones audiovisuales. Dragones y caballeros han recorrido sus calles gracias a rodajes como Juego de Tronos y su precuela La Casa del Dragón.

Viajar es la única cosa que compramos y nos hace más ricos, y desplazarnos hasta Extremadura es, sin duda, una de las inversiones más valiosas que podemos hacer hoy en día. En un tiempo donde la prisa nos empobrece, esta tierra nos devuelve la riqueza de lo auténtico: el silencio de una dehesa, la pureza de un cielo estrellado y la calma de sus costas de agua dulce