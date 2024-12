Un recorrido por la antigua ciudad de Argos: situada en el Peloponeso oriental griego

Grecia, constituye una civilización muy importante porque fue la primera civilización europea. La Antigua Grecia no era un solo país grande: Como cada ciudad tenía su propio gobierno, se llamaban ciudades-estado. La civilización de la Antigua Grecia estuvo en el este del mar Mediterráneo, al sur de Europa. Grecia se sitúa en la península Balcánica, la península del Peloponeso y las islas del mar Egeo, siendo su paisaje muy montañoso y abrupto.

Las Ciudades antiguas de Grecia son ciudades populares y fascinantes, así como sitios con mucha historia; estos lugares impresionan y a través de una fotografía se puede capturar el ambiente de esos viejos tiempos.

Argos está situada al oeste de la fértil llanura Argólida, en el Peloponeso oriental de Grecia. La llanura, de unos 250 kilómetros cuadrados, estaba bien regada gracias a los ríos que bajaban de las cercanas montañas occidentales. El río Charadros (hoy Xerias) pasaba a ambos lados de Argos. El lugar ha estado habitado desde la prehistoria (3000 a.C.) hasta nuestros días. La antigua Argos fue construida en la Edad de Bronce tardía sobre dos colinas: Aspis y Larissa, de 80 y 289 metros de altura, respectivamente. Prosperó como centro micénico, pero en aquella época era más pequeña que sus vecinas Micenas y Tirinto. Un cementerio, que incluye tumbas de cámara tholos, data de este período, y la ciudad parece haber estado en su apogeo de la Edad del Bronce en los siglos XIV y XIII a.C.

Argos es considerada la primera ciudad del mundo, el área de la actual ciudad de Argos, fue el primer asentamiento humano al final del tercer milenio antes de Cristo y en el mismo lugar se asienta la nueva ciudad.

De acuerdo con la tradición, el jerarca de los argivos fue Inaco, nombre que lleva también un río de la región, el hijo de Inaco, Foroneo, es considerado el primer rey de la historia. Su nieto, Argo, dio nombre al a ciudad, y de su dinastía provienen importantes figuras de la mitología griega, como Ío, Danao, Acristo, Perseo. Aparte de ser testigo de la solemnidad del lugar, por tratarse de una ciudad importante de la historia griega, en Argos se puede ver monumentos históricos que dan testimonio de la importancia de las ciudades más poderosas en la gobernación del Peloponeso.

Ruinas en Argos

El Castillo de Larissa, fue construido en tiempos prehistóricos, y este situado en la cima de la famosa colina del mismo nombre ubicado a 289 metros sobre el nivel del mar. Allí se descubrieron dos santuarios, el de Atenea Polia y el Zeus Larisiano. En las inmediaciones se encuentra el Teatro, que contaba con una capacidad para 20.000 espectadores. Fue construido en el siglo III a. C. en remplazo un teatro más antiguo construido en la zona en el siglo V a. C. El antiguo ágora se encuentra muy cerca del teatro y fue construido en el siglo VI a. C. También se puede visitar el Criterio, un antiguo monumento construido al sureste de la ciudad, al pie de la colina Larisa. Sirvió inicialmente como corte de la antigua Argos.

A 9 Km. de Argos se descubrió el famoso Santuario de Hera, uno de los centros de culto más importante de Grecia, que ya existía en el periodo micénico. Los argivos, después de destruir Prosimma, asumieron la protección del santuario y desde el siglo VIII a. C. prepararon una terraza en la que en el siglo VII a. C. construyeron el primer templo de Hera. El otro gran edifico de esta parte son las Termas Romanas que fueron descubiertas en 1953 y que están datadas en el siglo II. Se conforma, de oeste a este, de la siguiente forma: una gran sala con ábside, una sala transversal que fue usada como vestuario, le sigue el baño frío o frigidarium con dos piscinas laterales y una antecámara que llevaba a tres baños calientes o caldaria. Las bases de ladrillo que formaban parte del hipocausto han llegado a buen estado a nuestros días, formaba parte de la estructura por el que circulaba el aire caliente para calentar el suelo y por tanto las estancias. Los restos del ábside pertenecieron a un edificio que anteriormente se levantaba aquí: un serapeum o serapeión, antiguo templo romano dedicado a Serepis.

Heraion de Argos, situado a 7 kilómetros al noreste, cerca de Hónikas. Era el santuario nacional de los argivos dedicado a Hera, presentando una disposición de terrazas. En primer lugar, encontramos las ruinas de la "stoa sur" (s. V a.C.) con columnas y una escalera que lleva a la primera terraza donde está los cimientos del templo nuevo de Hera (420 a. c.) de estilo dórico con doce columnas en sus caras mayores y seis en las menores. Los frontones de este templo se exponen en el Museo Nacional de Atenas. Alrededor del templo se encuentran los cimientos de otros edificios de los siglos VI y V a.C. Al norte un largo pórtico de época arcaica donde están los restos de un templo viejo (s.VII a.c.). Al suroeste están las ruinas de las termas y del gimnasio.