Se acerca el Puente del Pilar y la festividad de Todos los Santos, días perfectos para compartir una experiencia en familia inolvidable. Opciones hay muchas, pero una que combine diversión en plena naturaleza, no tantas. Por eso recomendamos Sendaviva, el “Mejor parque de Naturaleza de España”, según los PAC Awards 2021. Un premio que reconoce una labor de 18 años basada en la mimada atención a sus visitantes y el total respeto a la Naturaleza, donde brillan no sólo el cuidado a los animales, sino también al estado de sus instalaciones, su oferta gastronómica y de entretenimiento didáctico.

Ubicado en Arguedas (Navarra), junto a las desérticas Bardenas Reales de Navarra, se trata de un verdadero oasis con una frondosa vegetación y un gran lago, el enclave perfecto para relajarse todos juntos.

¿Qué hace tan diferente a Sendaviva?

Sendaviva es un parque donde los niños, padres y abuelos podrán sentir de cerca a las más de 200 especies de animales que conviven en régimen de semilibertad. Desde tigres blancos, leones, osos, lobos, linces, cebras, avestruces, hasta visones, lémures, suricatos, mangostas, capibaras, monos o titis, entre otros muchos. Más de 800 animales de traídos de todo el planeta para que te sientas un auténtico aventurero viajando por los cinco continentes sin salir de Navarra.

Se trata de un parque interactivo donde los visitantes podrán aprender en primera persona y en contacto directo con los animales el valor de nuestra biosfera. Para ello Sendaviva ofrece actividades como “Mundo Zoorprendente”, “Encuentro con lémures” o “Animales de Cuidado”, incluso pueden participar en los talleres de alimentación que organiza el parque.

Pero más allá del mundo animal, aquellos que tengan un espíritu aventurero o quieran sentirse un poco Indiana Jones, pueden deslizarse a toda velocidad en trineo gracias al “Bobsleigh”; saltar al vacío en “La Caída Libre”; volar como un pájaro a 70 km/hora recorriendo los más de 650 metros de largo que tiene “La Gran Tirolina”, o descender los 300 metros, con un desnivel de 60 metros, en el “Tubing”.

Los más pequeños también pueden vivir sus propias hazañas organizadas a su medida como, por ejemplo, las “Sillas Voladoras”, donde creerán alcanzar las nubes, ir en busca del tesoro en “El río de los diamantes”, o demostrar a sus padres que ellos también pueden lanzarse en la “Tirolina del Lago” o en “La Batida”. Pero sin duda alguna, en “El juego del reciclaje”, grandes y pequeños aprenderán la importancia que supone cuidar y proteger la naturaleza.

Naturaleza convertida en espectáculo

Aprender respetando nuestro ecosistema, vivir aventuras inolvidables y, cómo no, disfrutar de grandes y únicos espectáculos, este es el objetivo sin duda de Sendaviva. De hecho, el show “Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces”, está catalogado como una de los mejores hoy en día a los que se puede asistir en Europa. No sólo se trata de mirar al cielo para contemplar el vuelo de más de 40 ejemplares, como el del águila imperial oriental, todo un símbolo de poder y realeza; el del zopilote rey, el tercer buitre más grande de América, o el del cóndor andino, el ave rapaz más grande que existe en el planeta, entre otros muchos, sino que además la familia al completo aprenderá las costumbres y vida de cada una de estas especies y la importancia que tienen en los distintos ecosistemas.

El objetivo de Sendaviva es que todos aprendamos disfrutando y concienciarnos, a través de sus espectáculos, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU. Por tal motivo, el parque ofrece también shows como “Eco, la ardilla”, un espectáculo de marionetas donde una ardilla nos alecciona sobre el consumo responsable del agua, o este otro, “El árbol y la leñadora”, donde se nos recuerda la importancia de cuidar nuestros bosques.

Programación especial Halloween

Ahora que llega la noche de Halloween, es una buena ocasión para que la familia visite Sendaviva. Echarse a temblar de emoción en el pasaje “Los gritos de la naturaleza”, escaparse de los no-muertos en el “Laberinto vegetal” encontrando su salida o traspasar la puerta de la “Mansión de los espíritus”, donde se oyen gritos sobrecogedores, sonidos de viejas gramolas y el mobiliario parece que recobre vida.

Para concluir el día de espíritus y aventuras en plena naturaleza, uno no puede dejar de inmortalizar la foto familiar en “El rincón de las torturas” y demostrar que si todos se mantienen unidos pueden salir de “El granero abandonado”. Una vez encontrada la salida no hay que perderse el “Circo”, con una función pensada para un día tan especial como es Halloween.

Lo mejor de todo es que si te has quedado con ganas de más o no te ha dado tiempo a recorrer todo el parque, se tiene la posibilidad de dormir allí mismo en un bosque encantado en el albergue de Sendaviva, repleto de secretos y seres imaginarios. ¡Ah! Y no hay que preocuparse de nada ya que tienen dispuestas todas las medidas necesarias de Higiene y Seguridad sobre el Covid-19.

Más información en: infoviajes.contacto@gmail.com

Sigue los temas que te interesan