Disneyland Paris, donde los sueños se hacen realidad

Explora con Viajes El Corte Inglés los dos Parques Disney, donde los cuentos clásicos y las nuevas historias Disney cobran vida ante tus ojos gracias a más de 50 increíbles atracciones, impresionantes espectáculos, deslumbrantes cabalgatas, inolvidables encuentros con Personajes Disney y asombrosas temporadas como Star Wars, Marvel o Frozen, entre otras.

La Navidad más mágica, Disney’s Enchanted Christmas

La magia de la Navidad inundará Disneyland Paris desde el próximo 9 de noviembre hasta el 6 de enero de 2020. Durante casi dos meses, los visitantes podréis descubrir las brillantes luces navideñas, disfrutar de la increíble cabalgata Disney's Christmas Parade y conocer en persona a tus personajes Disney favoritos. Además, este año, las Princesas Disney formarán parte de un gran baile de celebración.

Frozen: A Musical Invitation

Animation Celebration en los Walt Disney Studios, albergará una nueva e interactiva aventura llamada Frozen: A Musical Invitation. Allí te transportarás al Reino de Arendelle, donde podrás interactuar con sus Personajes favoritos en distintos escenarios.

Frozen Celebration

Desde el 11 de enero al 3 de mayo de 2020, Disneyland Paris presentará una nueva y emocionante temporada: Frozen Celebration.

La celebración, que tendrá lugar cuatro veces al día, incluirá una deslumbrante cabalgata con bailarines y acróbatas y contará con una fascinante carroza que no deja indiferente. La Celebración estará protagonizado por Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven.

Además, los personajes de Arendelle, participarán cada día en Disney Stars on Parade con una carroza inspirada en Frozen, y cada noche en Disney Illuminations. Podréis completar la experiencia con la exclusiva gastronomía y una amplia variedad de souvenirs que ilustran las aventuras de Anna, Elsa y sus amigos.

Las Leyendas de la Fuerza: Una celebración de Star Wars

Disneyland Paris es el lugar perfecto para vivir tu propia historia de Star Wars. La temporada, del 11 de enero al 15 de marzo de 2020, no solo dará a los fans la oportunidad de explorar una galaxia muy muy lejana siguiendo los pasos de icónicos personajes como Chewbacca, R2-D2 o C-3PO, sino que también dará la oportunidad de enfrentarse el Lado Oscuro de la Fuerza, representado por Darth Vader y Kylo Ren.

El Parque Disneyland también os sumergirá en el corazón de las galácticas batallas de Star Wars con las atracciones de Star Tours: The Adventures Continue y Star Wars Hyperspace Mountain.

Universo Marvel - Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel

En Disneyland Paris podréis vivir en primera persona vuestras historias preferidas como nunca hasta ahora. Descubriréis nuevos mundos y viviréis vuestras propias historias de superhéroes metiéndote de lleno en el Universo Marvel.

A partir del próximo verano tendréis la oportunidad de celebrar 80 años de historias Marvel en un entorno típicamente neoyorquino y de estilo Art Deco, alojándote en el Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel.

El hotel se inspirará en una galería de arte de Nueva York, como homenaje a la famosa ciudad, hogar de muchos de los icónicos Superhéroes de Marvel y de los artistas que los crearon.

Las reservas para el Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel se abrirán al público en noviembre de 2019. ¡No te lo querrás perder!

Superhéroes Marvel

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, los Superhéroes de Marvel vuelven, del 24 de marzo al 7 de junio de 2020, a los Walt Disney Studios para ofrecerte emocionantes experiencias. Las historias del Universo Marvel cobrarán vida en Disneyland Paris con increíbles espectáculos protagonizados por Spider-Man, Iron Man o Capitan América, entre otros.

El rugido del Rey León conquistará Disneyland Paris

Dos aclamadas obras maestras volverán a Disneyland Paris. En verano de 2020 prepárate para disfrutar de las aventuras africanas y de lo más vital de la jungla india junto a Rey Louie y Baloo. Las historias de El Rey León y El libro de la Selva cobrarán vida de nuevo gracias a dos originales espectáculos “The Lion King: Rhythms of the Prideland” donde las famosas melodías, que han inspirado a generaciones, volverán a sonar para contar la historia de Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timón y Pumba. Además, “The Jungle Book Jive”, convertirá a los famosos personajes en exploradores durante toda la temporada e invitarán a los visitantes a unirse a un colorido viaje a través de la selva india.

25% DE DESCUENTO EN ESTANCIA Y MEDIA PENSIÓN GRATIS

Para llegadas del 2 de abril al 1 de noviembre de 2020.

HASTA 35% DE DESCUENTO EN LA ESTANCIA

Para llegadas hasta el 1 de abril de 2020. Consulta opciones de estancia gratis para niños menores de 7 años.

Consulta fechas de reserva y condiciones. Plazas limitadas.