Mueren 11 paracaidistas y el piloto al estrellarse una avioneta en Missouri

Imagen de la avioneta estrellada cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, de Missouri. Reuters

Once paracaidistas y un piloto murieron este domingo cuando una avioneta se estrelló cerca del cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler (Missouri), según ha informado la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

"Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal", ha indicado la Patrulla en redes sociales. "En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, 12 en total", ha añadido.

El aparato despegó sobre las 11.20 horas del aeropuerto, pero no logró coger altitud y finalmente hizo un giro brusco hacia la izquierda para estrellarse a unos 300 metros de la pista del aeropuerto, ha explicado el director de emergencias del condado de Bates, Dennis Jacobs, en declaraciones a la cadena CNN.

UPDATE: 12 people were killed after a plane carrying 11 skydivers and a pilot crashed near Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. -FOX4 https://t.co/UWdylPia1M pic.twitter.com/QyxoXy65Fb — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2026

El avioneta monomotor era utilizada por la empresa Skydive Kansas City, ha explicado Jacobs.

La aeronave transportaba a personas para realizar saltos en paracaídas cuando los equipos de emergencia recibieron una llamada informando que un avión había caído y estaba envuelto en llamas, dijo al Associated Press el sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri.

“Cayó en un campo adyacente al aeropuerto, pero creo que están cerrando la carretera como medida de precaución”, dijo Ewing a AP.

El incidente está ya siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.