La masacre de Luisiana: un padre asesina a ocho menores a tiros mientras dormían

A las seis de la mañana del domingo, cuando apenas amanecía en Shreveport —una ciudad media del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos—, el estruendo de los disparos quebró el silencio. Fueron detonaciones secas, encadenadas, que sacudieron la rutina de una calle residencial donde, según los vecinos, “nada parecido había ocurrido nunca”.

Horas después, la policía hablaría de una escena “extensa”, repartida entre varias casas. Niños tiroteados mientras dormían, impactos en la cabeza, una huida con coche robado y un final a balazos en una localidad cercana. Ocho menores —de entre uno y 14 años— habían sido asesinados. Siete de ellos, hijos del propio autor.

Las autoridades lo encuadran como un caso de violencia doméstica llevado al extremo. El alcalde no encuentra forma de definirlo, “es quizá el día más trágico en la historia de Shreveport”; el jefe de policía, directamente, admite su desconcierto. “No puedo ni empezar a imaginar cómo puede ocurrir algo así”.

De una disputa doméstica a una ejecución múltiple

Todo empezaba con una llamada a la policía por una “disputa doméstica” en uno de los barrios residenciales del sur de la ciudad. Minutos después, los agentes se encontraban una escena devastadora, “totalmente distinta a cualquier cosa que hubiésemos visto nunca”, que se extendía entre varias viviendas contiguas.

La reconstrucción policial dibuja un recorrido breve y sanguinario. El sospechoso dispara primero contra una mujer. Después se dirige a una vivienda cercana, donde se concentra la matanza. Allí, ocho menores son asesinados. Uno de ellos logra huir a una casa adyacente, ampliando el perímetro de la escena.

Siete de los niños eran hijos del atacante; el octavo, un amigo de la familia. “Todos los fallecidos son menores de edad”, resume el portavoz Christopher Bordelon.

Los detalles que emergen de la investigación añaden crudeza a la escena: muchos de los menores fueron tiroteados mientras dormían; “la mayoría de los niños recibieron disparos en la cabeza”. Algunos fueron encontrados dentro de la vivienda y otro en el tejado.

El balance total eleva la cifra a 10 personas alcanzadas por disparos: los ocho menores fallecidos y dos mujeres heridas de gravedad —la esposa del sospechoso, con un impacto en la cara, y otra mujer que sería su actual pareja—. Además, un adolescente ha sido hospitalizado con lesiones no mortales tras caer desde un tejado durante la huida.

Fuga, persecución y una ciudad rota

Tras los asesinatos, el sospechoso huye. A punta de pistola, roba un coche. Comienza entonces una persecución policial que se extiende hasta la vecina ciudad de Bossier, en una secuencia que añade nuevas escenas a un caso ya disperso entre varias localizaciones.

Allí, los agentes abren fuego. “Los agentes se vieron obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso”, señalan las autoridades. El atacante muere en el tiroteo.

La Policía Estatal de Luisiana asume la investigación, mientras la policía local trata de “desentrañar qué llevó a este incidente doméstico”, tratando de analizar las evidencias en cada una de las escenas”.

Nada indica, por ahora, la participación de más personas: “El sospechoso actuó solo”.

El impacto en la ciudad es inmediato. No sólo por la violencia, sino por su escala. El jefe de policía reconoce que en sus 46 años de carrera “nunca había visto nada de esta magnitud” y vuelve a la incredulidad: “No sé qué decir… mi corazón está sobrecogido”.

El alcalde, Tom Arceneaux, habla de una comunidad entera herida: “Tenemos familias destrozadas… policías, forenses, bomberos… esto nos afecta a todos”.

Heartbreaking tragedy in Shreveport this morning — 8 children were senselessly killed and multiple others were injured. My team is in touch with local law enforcement as more details emerge.



We’re holding the victims, their families and loved ones, and our Shreveport community… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 19, 2026

Desde la política local, el tono se endurece. “Esto no es más que puro mal”, afirma el concejal Grayson Boucher, que vincula el caso con una tendencia estructural: “Más del 30% de nuestros delitos… son de carácter doméstico… hemos duplicado los homicidios en la ciudad por un solo acto de violencia doméstica”.

Las voces del vecindario completan la imagen. “Nada parecido había ocurrido nunca en esta calle”, dice un residente. Otro describe el momento en que sacaban los cuerpos: “es lo peor que he visto en mi vida”.

Un amigo de la familia resume el golpe emocional: “Estoy destrozado por los niños. Es devastador”. Otros insisten en la incredulidad: “Estoy abrumado de que esto ocurra en mi comunidad, todavía tengo escalofríos”.

La conmoción alcanza también a autoridades estatales y federales. La fiscal general de Luisiana se declara “profundamente entristecida” y habla de “una pérdida de vidas sin sentido”. Desde el Congreso, se habla de “una tragedia desgarradora”. Incluso voces como la de Gabby Giffords —excongresista y activista contra la violencia armada tras sobrevivir a un tiroteo— apuntan al trasfondo: “Todos deberíamos estar indignados de vivir en un país que somete de forma rutinaria a nuestros niños a una violencia tan inimaginable”.

El ataque, que ha sacudido a esta ciudad del sur de Estados Unidos, se convierte en el tiroteo más mortífero en más de dos años en el país.

El autor: Shamar Elkins

Shamar Elkins tenía 31 años, vivía en Shreveport y había pasado por la Guardia Nacional de Luisiana. A simple vista, nada en su rastro público inmediato hacía pensar en una matanza así. Menos de 48 horas antes, había publicado en redes sociales una foto con su hija mayor.

Su historial conocido no era especialmente amplio, pero sí dejaba un precedente. En 2019 fue condenado por uso ilegal de armas después de disparar varias veces contra un coche, a menos de 90 metros de un colegio, mientras había niños en el exterior. Cumplió 18 meses de libertad condicional por aquel incidente.

Eso es, en esencia, lo que se sabe de él: un perfil incompleto, sin elementos claros que permitan explicar la escalada.

Por eso el caso incomoda también en lo que no explica. Las autoridades lo encuadran como violencia doméstica, pero la etiqueta se queda corta. Algunos expertos utilizan un término más preciso para describir episodios como este: aniquilación familiar, cuando la violencia no se dirige hacia fuera, sino contra el propio núcleo.

En Estados Unidos, donde los tiroteos forman parte de la estadística habitual y el acceso a las armas está ampliamente extendido, casos así no son excepcionales. Lo que cambia aquí es el escenario: no ocurre en la calle, ni en un colegio, ni en un espacio público. Ocurre dentro de una casa.

Por el momento, no hay una explicación cerrada. Hay un nombre, unos antecedentes y un vacío. Y ese vacío es lo que ahora trata de llenarse.