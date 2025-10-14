Duro golpe contra familia migrante: un niño de 13 años es arrestado por el ICE y apresado en un centro de detención

Una familia migrante brasileña en Estados Unidos atraviesa momentos de angustia tras la detención de un niño de 13 años en Everett, Massachusetts. Agentes del ICE lo trasladaron a un centro de detención juvenil en Virginia, a más de 800 kilómetros de su hogar.

¿Por qué fue arrestado el niño de 13 años por ICE?

El niño de 13 años fue arrestado por agentes del ICE luego de un encuentro con miembros del Departamento de Policía de Everett, según explicó su abogado Andrew Lattarulo. De acuerdo con su madre, Josiele Berto, fue citada para recogerlo en la comisaría, pero tras esperar más de una hora y media le informaron que su hijo ya había sido detenido por el ICE.

“Mi mundo se derrumbó”, dijo Berto en portugués al Boston Globe.

El menor pasó la noche en una instalación del ICE en Burlington antes de ser trasladado por carretera al Northwestern Regional Juvenile Detention Center, en Winchester, Virginia.

Su madre aseguró que el adolescente cursa séptimo grado en la Albert N. Parlin School y que la familia tiene pendiente una solicitud de asilo, además de contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

ICE intensifica la detención de adolescentes bajo la operación Patriot 2.0

Boston Globe explicó que el arresto del joven es parte del operativo “Patriot 2.0”, impulsado por el gobierno federal para reforzar la vigilancia migratoria en Massachusetts.

Desde septiembre, ICE ha detenido a varios adolescentes sin antecedentes criminales, incluyendo a un joven de 16 años en Milford y otro de 19 años que fue apresado camino a su trabajo.

El juez federal Richard G. Stearns ordenó que el gobierno justifique la detención del niño antes del 14 de octubre; de no hacerlo, deberá celebrarse una audiencia de fianza antes del 17. El magistrado destacó en su fallo que el menor está retenido “junto a adultos no relacionados”, lo que generó preocupación por su seguridad.

Según relató la madre, el adolescente la llamó desde Virginia llorando, contando que duerme sobre concreto con una lámina de aluminio como cobija y que tiene dolores por una lesión en el pie.

“El trato hacia un niño es cruel”, afirmó Berto, mientras busca apoyo legal y financiero para traerlo de regreso con su familia.