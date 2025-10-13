Alerta: así será la nueva forma de pagar los trámites migratorios en Estados Unidos como la Green Card a partir de octubre

A partir del 28 de octubre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará un cambio importante en la forma de pagar los trámites migratorios, incluyendo la Green Card, permisos de trabajo, naturalización y ajuste de estatus. Desde esa fecha, ya no se aceptarán cheques ni giros postales y todos los pagos deberán realizarse por medios electrónicos.

Cambios oficiales en los métodos de pago de USCIS

De acuerdo con el anuncio oficial publicado en el Policy Manual de USCIS, las oficinas migratorias adoptarán un sistema totalmente digital para procesar tarifas. Los pagos se podrán realizar mediante débito electrónico (ACH debit) a través del nuevo formulario G-1650, o con tarjeta de crédito o débito mediante el formulario G-1450. Con esta medida, el gobierno busca reducir errores administrativos, acelerar los tiempos de procesamiento y reforzar la seguridad de las transacciones.

Hasta antes del cambio, los solicitantes todavía podrán utilizar cheques o giros postales, pero cualquier pago enviado por estos medios después del 28 de octubre de 2025 será rechazado automáticamente. USCIS aclaró que esta actualización forma parte de un plan de modernización que lleva varios años en desarrollo y que busca eliminar el uso de papel en la mayoría de sus trámites antes de 2030.

El nuevo sistema también permitirá vincular el pago directamente a la solicitud enviada por correo o en línea, evitando así errores comunes de identificación y devoluciones innecesarias. Además, el uso del G-1650 requerirá que los solicitantes cuenten con una cuenta bancaria válida en Estados Unidos y fondos suficientes para cubrir la tarifa correspondiente.

Qué trámites estarán sujetos al nuevo sistema

La medida aplica a todos los formularios que requieren pago, como los relacionados con la residencia permanente (Green Card), solicitudes de naturalización (N-400), permisos de trabajo (I-765), peticiones familiares (I-130) o ajustes de estatus (I-485).

Según los lineamientos de USCIS, quienes presenten sus solicitudes después de la fecha de entrada en vigor y no utilicen los nuevos métodos electrónicos verán rechazadas sus peticiones por falta de pago válido. En los casos en que los formularios se envíen por correo, será necesario adjuntar el formulario G-1450 o G-1650, según el método de pago elegido.

Impacto en la comunidad inmigrante

Organizaciones de asesoría migratoria como Docketwise y Ogletree Deakins destacaron que este nuevo sistema beneficiará a muchos solicitantes al hacer los trámites más ágiles y seguros, eliminando los retrasos causados por cheques extraviados o rechazados. Sin embargo, también podría generar dificultades para quienes no poseen una cuenta bancaria o tarjeta válida en Estados Unidos, especialmente en comunidades rurales o entre inmigrantes recién llegados.

Por esa razón, USCIS ha recomendado a los usuarios prepararse con anticipación, abriendo cuentas bancarias, verificando los requisitos de pago y familiarizándose con los nuevos formularios digitales.