La receta de las quesadillas más terroríficas para Halloween: puedes conseguir todos los ingredientes en Walmart Estados Unidos a menos de 10 dólares
Estas quesadillas latinas son una idea económica y rápida para celebrar Halloween en Estados Unidos. En Walmart, puedes conseguir los ingredientes para tu receta a un precio económico.
Las familias latinas que viven en Estados Unidos buscan recetas baratas, rápidas, rendidoras y fáciles de hacer que conserven el sabor a hogar. Estas quesadillas terroríficas para Halloween usan ingredientes comunes de Walmart y se pueden armar gastando poco dinero, gracias a ciertas opciones económicas que ofrece el supermercado.
Receta rápida de quesadillas latinas terroríficas
La clave está en cortar las tortillas como si fueran una calabaza tallada. Solo necesitas tortillas de harina y el relleno que gustes.
Para preparar esta sencilla reversión de la receta mexicana, debes tomar una tortilla de harina, doblarla y recortar con un cuchillo los ojos y la sonrisa de una calabaza.
Luego, rellénala con queso rallado y los ingredientes que prefieras, coloca otra tortilla encima y calienta en una sartén con un poco de aceite hasta que quede dorada.
En solo unos minutos tendrás unas quesadillas con forma de “Jack-o’-lantern”, listas para disfrutar en familia.
11 ideas de rellenos para tus quesadillas terroríficas
Además del clásico de queso, hay combinaciones deliciosas y económicas que puedes probar:
- Pollo desmenuzado con chile y limón
- Frijoles refritos con jalapeños y queso
- Puré de calabaza con miel y canela para una versión dulce
- Verduras salteadas con queso mozzarella
- Carne molida con salsa de tomate, para una versión sangrienta
- Clásico mexicano con queso Oaxaca + chiles jalapeños picados
- Pollo desmenuzado con especias (pimentón, comino)
- Champiñones y cebolla caramelizada, como opción vegetariana
- Queso crema con trozos de manzana o pera, y canela, como opción frutal
- Frijoles negros refritos y queso cheddar
- Una variante Tex-mex con queso, maíz, pimiento rojo en cubos
Todas las opciones pueden adaptarse al gusto de cada familia latina, y lo mejor es que no requieren ingredientes difíciles de conseguir.
Precios económicos en Walmart Estados Unidos
Por menos de 10 dólares, puedes preparar varias porciones. En Walmart, las tortillas Great Value cuestan cerca de 2 dólares, el queso rallado mezcla mexicana alrededor de 3 dólares, y una botella de aceite vegetal ronda los 2,50 dólares.
Con eso, ya tienes todo lo básico para cocinar algo rápido y festivo sin romper el presupuesto. A continuación, te detallamos otros precios:
- Queso rallado Great Value Queso Fiesta 8 oz a 1,87 dólares
- Queso paquete 320 g opción económica a 4,98 dólares
- Tortillas Great Value Burrito 20 oz 8 unidades a 2,12 dólares
- Pollo Great Value pechuga cortada 2 lb a 8,42 dólares
- Verduras mezcla fajitas 8 oz a 2,94 dólares
- Salsa Tostitos Chunky 15,5 oz a 3,98 dólares
Estas quesadillas son perfectas para una cena rápida, o para que los niños participen decorando las caras más espeluznantes. Definitivamente, es una receta económica, divertida y con sabor latino que puede decorar cualquier mesa de Halloween.