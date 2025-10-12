La receta de las quesadillas más terroríficas para Halloween: puedes conseguir todos los ingredientes en Walmart Estados Unidos a menos de 10 dólares

Estas quesadillas mexicanas son una idea económica y rápida para celebrar Halloween en Estados Unidos. Recreación con IA

Las familias latinas que viven en Estados Unidos buscan recetas baratas, rápidas, rendidoras y fáciles de hacer que conserven el sabor a hogar. Estas quesadillas terroríficas para Halloween usan ingredientes comunes de Walmart y se pueden armar gastando poco dinero, gracias a ciertas opciones económicas que ofrece el supermercado.

Receta rápida de quesadillas latinas terroríficas

La clave está en cortar las tortillas como si fueran una calabaza tallada. Solo necesitas tortillas de harina y el relleno que gustes.

Para preparar esta sencilla reversión de la receta mexicana, debes tomar una tortilla de harina, doblarla y recortar con un cuchillo los ojos y la sonrisa de una calabaza.

Luego, rellénala con queso rallado y los ingredientes que prefieras, coloca otra tortilla encima y calienta en una sartén con un poco de aceite hasta que quede dorada.

En solo unos minutos tendrás unas quesadillas con forma de “Jack-o’-lantern”, listas para disfrutar en familia.

11 ideas de rellenos para tus quesadillas terroríficas

Además del clásico de queso, hay combinaciones deliciosas y económicas que puedes probar:

Pollo desmenuzado con chile y limón

con chile y limón Frijoles refritos con jalapeños y queso

con jalapeños y queso Puré de calabaza con miel y canela para una versión dulce

con miel y canela para una versión dulce Verduras salteadas con queso mozzarella

con queso mozzarella Carne molida con salsa de tomate , para una versión sangrienta

, para una versión sangrienta Clásico mexicano con queso Oaxaca + chiles jalapeños picados

con queso Oaxaca + chiles jalapeños picados Pollo desmenuzado con especias (pimentón, comino)

(pimentón, comino) Champiñones y cebolla caramelizada , como opción vegetariana

, como opción vegetariana Queso crema con trozos de manzana o pera , y canela, como opción frutal

, y canela, como opción frutal Frijoles negros refritos y queso cheddar

Una variante Tex-mex con queso, maíz, pimiento rojo en cubos

Todas las opciones pueden adaptarse al gusto de cada familia latina, y lo mejor es que no requieren ingredientes difíciles de conseguir.

Precios económicos en Walmart Estados Unidos

Por menos de 10 dólares, puedes preparar varias porciones. En Walmart, las tortillas Great Value cuestan cerca de 2 dólares, el queso rallado mezcla mexicana alrededor de 3 dólares, y una botella de aceite vegetal ronda los 2,50 dólares.

Con eso, ya tienes todo lo básico para cocinar algo rápido y festivo sin romper el presupuesto. A continuación, te detallamos otros precios:

Queso rallado Great Value Queso Fiesta 8 oz a 1,87 dólares

Great Value Queso Fiesta 8 oz a Queso paquete 320 g opción económica a 4,98 dólares

paquete 320 g opción económica a Tortillas Great Value Burrito 20 oz 8 unidades a 2,12 dólares

Great Value Burrito 20 oz 8 unidades a Pollo Great Value pechuga cortada 2 lb a 8,42 dólares

Great Value pechuga cortada 2 lb a Verduras mezcla fajitas 8 oz a 2,94 dólares

mezcla fajitas 8 oz a Salsa Tostitos Chunky 15,5 oz a 3,98 dólares

Estas quesadillas son perfectas para una cena rápida, o para que los niños participen decorando las caras más espeluznantes. Definitivamente, es una receta económica, divertida y con sabor latino que puede decorar cualquier mesa de Halloween.