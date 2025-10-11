Ideal para Halloween: el pequeño pueblo de Florida donde se puede hacer un tour de fantasmas con un médium como guía

En la costa oeste de Florida, el pequeño pueblo de Safety Harbor se ganó fama por ofrecer una de las experiencias más inquietantes del estado: el Ghost and Haunted History Tour, un paseo nocturno guiado por la investigadora paranormal Cynthia Dominick. Durante el recorrido, los visitantes exploran los rincones más embrujados del centro histórico mientras escuchan relatos reales de crímenes, tragedias y apariciones. ¡Es ideal para Halloween!

Un tour de fantasmas con médium y equipo paranormal en Florida

El recorrido incluye una caminata por los principales sitios con actividad sobrenatural, como el St. James Hotel, el Safety Harbor Resort & Spa y el histórico Hotel Frances, donde numerosos visitantes aseguran haber captado figuras o voces extrañas.

Dominick, acompañada de su inseparable espíritu “Mike”, guía a los asistentes en el uso de herramientas reales de caza fantasmas, como spirit boxes y varillas de zahorí. Según la organización del tour, cada experiencia es diferente: no se sabe qué presencias aparecerán ni en qué lugar del recorrido.

Incluye: recorrido guiado, historias de crímenes reales y leyendas locales

Equipos disponibles: dispositivos para detectar actividad paranormal

No incluye: propinas (opcionales)

Safety Harbor: un pueblo encantador junto al golfo

Más allá de su faceta sobrenatural, Safety Harbor es un destino ideal para quienes buscan un ambiente tranquilo frente al mar. Rodeado por la bahía de Tampa, el pueblo ofrece parques familiares, un pintoresco muelle de pesca y el legendario Safety Harbor Resort & Spa, construido sobre las fuentes minerales Espiritu Santo Springs, que según la leyenda, fueron consideradas la auténtica Fuente de la Juventud por Hernando de Soto.

Entre sus atractivos también destacan: