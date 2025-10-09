Video: hombres armados con bates de béisbol atacan brutalmente a un trabajador de 70 años en Miami-Dade

La policía de Medley, en el condado de Miami-Dade (Florida), lanzó una intensa búsqueda para identificar a cuatro hombres que golpearon con bates de béisbol a un trabajador de 70 años dentro de una bodega dedicada a envíos a República Dominicana. El violento ataque ocurrió el pasado 24 de septiembre y fue captado por cámaras de seguridad, según confirmaron las autoridades locales.

La policía de Medley busca a los responsables del ataque

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Policía de Medley, Deglys Chavarría, los agresores irrumpieron en el negocio “sin provocación alguna” y comenzaron a golpear a la víctima de forma brutal. El ataque se registró a las 2:14 p.m. en el almacén ubicado en el 8333 del noroeste y la calle 68, al noroeste del condado de Miami-Dade.

Las imágenes de vigilancia muestran a los cuatro hombres ingresando al establecimiento y atacando al trabajador con bates de béisbol mientras este intentaba cubrirse en el suelo. “Los sospechosos huyeron en un sedán Nissan blanco, de cuatro puertas, con rines y manijas negras, vidrios polarizados, sunroof y tapa de gasolina negra”, precisó Chavarría durante una conferencia de prensa.

Los detectives de Medley confirmaron que los atacantes hablaban español con acento dominicano y que todos fueron descritos como hombres de piel oscura. Las autoridades aún no han determinado el motivo del ataque, pero insisten en que se trató de un hecho de extrema violencia que conmocionó a la comunidad local de Florida.

La víctima permanece hospitalizada y piden colaboración ciudadana

El trabajador de 70 años sufrió fracturas en ambos brazos y múltiples laceraciones, por lo que fue trasladado de urgencia al Jackson West Medical Center, en la ciudad de Doral. Su condición médica fue descrita como grave pero estable, aunque, según el vocero policial, “tiene un largo camino de recuperación por delante”.

La policía de Medley pidió la colaboración del público para localizar a los responsables y ofreció una recompensa de hasta 2.000 dólares a quien brinde información útil que conduzca a su captura. Cualquier persona con datos sobre este ataque brutal puede comunicarse directamente con la policía de Medley al 305-883-2047 o con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477.

Este nuevo episodio de violencia en Florida ha reavivado la preocupación por la seguridad en zonas industriales del condado, donde trabajan cientos de hispanos dedicados al comercio y los envíos internacionales.