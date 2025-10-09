Protestas en Boston dejan a 13 personas arrestadas y 4 oficiales de policía heridos: “Se volvieron contra la policía” Steve Cooper en X (7News)

Una serie de protestas pro-Palestina en Boston derivaron en violencia y terminaron con 13 personas arrestadas y 4 oficiales de la policía heridos, según reportó el Boston Herald. El incidente ocurrió la noche del martes en el Boston Common, en medio de una manifestación relacionada con el conflicto en Medio Oriente.

Protestas en Boston terminan con arrestos y oficiales lesionados

De acuerdo con el Boston Herald, la policía de Boston del estado de Massachusetts​ informó que los manifestantes “se volvieron contra la policía” alrededor de las 6:50 p.m., cuando el grupo comenzó a desplazarse desde el Boston Common hacia las calles Tremont y Winter.

Durante ese momento, algunos participantes patearon una patrulla, agredieron a oficiales, bloquearon el tránsito y encendieron artefactos que liberaron humo rojo.

El portavoz de la policía, el sargento detective John Boyle, confirmó que ocho hombres y cinco mujeres fueron arrestados. Añadió también que cuatro oficiales resultaron heridos, dos de ellos trasladados a hospitales locales con fracturas. Las lesiones no representan peligro de vida.

Reacciones tras la violencia en Boston Common

El presidente del sindicato Boston Police Patrolmen’s Association, Larry Calderone, lamentó los hechos y expresó que fue “Otra noche de violencia contra los oficiales de policía en Boston. Nuestros agentes fueron atacados, agredidos y enviados al hospital con heridas. Completamente despreciable e inaceptable”.

También señaló que el número de agentes fue insuficiente para controlar la multitud y pidió mayor presencia policial en este tipo de eventos.

La marcha, convocada en el estado de Massachusetts ​bajo el lema “Flood Downtown for Palestine”, coincidió con el segundo aniversario del ataque de Hamas a Israel.

Las personas detenidas serán presentadas en el Tribunal Municipal de Boston, que tiene jurisdicción sobre la zona donde ocurrieron los arrestos.

¿Quiénes son los 13 manifestantes arrestados en las protestas de Boston?

La policía de Boston confirmó que los 13 manifestantes arrestados durante las protestas pro-Palestina serán presentados ante un juez.

De acuerdo con NBC Boston, se trata de ocho hombres y cinco mujeres señalados por su participación en los hechos de violencia ocurridos en el Boston Common:

Los detenidos fueron identificados como:

Osama Khatib (26, Watertown)

Roder Atwood (21, Somerville)

Atlanta Carrig-Braun (20, Boston)

Haley MacIntyre (24, Dorchester)

Madeline Weikel (27, Watertown)

Jacob Pettigrew (22, Malden)

Amun Prophet (25, Allston)

Laith Hintzman (19, Boston)

Benjamin Choucroun (20, Medford)

Owen Woodcock (26, Boston)

Prahlad Iyengar (25, Boston)

Styx Hatch (19, Boston)

Gabrielle Smith (28, Cambridge).

Según las autoridades, todos enfrentarán cargos vinculados con los disturbios y el ataque a la policía durante las manifestaciones.