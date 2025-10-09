Esta playa de Miami con aguas cristalinas es reconocida como una de las mejores playas nudistas del mundo Freepik

Con su arena blanca, aguas cristalinas y un ambiente relajado que atrae a visitantes de todo el mundo, Haulover Beach, en Miami, Florida, se consolidó como una de las playas nudistas más famosas del planeta. Diversas publicaciones como TripAdvisor, The Travel Channel y CBS News, la destacan en sus listados de las mejores playas sin ropa del mundo.

La playa que es un ícono del turismo nudista en Miami

Haulover Beach Park cuenta con una zona de aproximadamente 0.4 millas dedicada al público que prefiere el baño sin ropa. Este sector, ubicado en la parte norte del parque, recibe miles de visitantes cada fin de semana, llegando a superar los 7000 en los días soleados. La práctica del nudismo es opcional, y el ambiente es respetuoso e inclusivo, con personas de todas las edades y nacionalidades.

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos: el parque se extiende entre el Atlántico y el canal Intercoastal, ofreciendo amplias dunas, áreas de picnic con sombra, servicios de comida y un oleaje ideal para nadar o practicar surf.

Clima perfecto y alojamiento a pocos pasos

Una de las razones por las que Haulover Beach figura entre las mejores playas nudistas del mundo es su clima. En esta zona de Miami, el sol brilla casi todo el año, lo que la convierte en un destino ideal tanto para turistas locales como internacionales.

Además, el área está rodeada de una amplia oferta hotelera. Desde pequeños alojamientos hasta resorts de lujo, hay opciones para todos los gustos y presupuestos, muchas de ellas a pocos minutos a pie del mar.

Qué llevar si visitas Haulover Beach

Quienes planean conocer esta playa solo necesitan algunos elementos básicos:

Toalla o silla , para relajarse frente al mar.

Protector solar , imprescindible en esta experiencia.

Buena actitud, ya que la clave es disfrutar con respeto y naturalidad.

Haulover Beach no tiene restricciones de edad, por lo que también pueden asistir familias. Lo importante es mantener el respeto por el otro, no sacarle fotos ni hacerle videos a nadie y solo disfrutar de la playa.

Si es la primera vez que la visitas, el sitio web oficial de la playa responde algunas preguntas frecuentes que hay que tener en cuenta.