Miembros de la Guardia Nacional de Texas se instalan en Illinois: avanza el plan de Donald Trump por la federalización de Chicago

La llegada de miembros de la Guardia Nacional de Texas a Illinois es una clara señal de que el plan de Donald Trump para la federalización de Chicago sigue en marcha. Mientras Greg Abbott respalda el despliegue, el gobernador JB Pritzker y el alcalde de Chicago Brandon Johnson expresaron su rechazo, señalando que la intervención militar agrava los conflictos en lugar de resolverlos. La medida está generando tensiones entre el gobierno federal y las autoridades locales.

Tropas de Texas arriban a Illinois como parte del plan de Donald Trump

De acuerdo con Military Times, efectivos de la Guardia Nacional de Texas fueron vistos en el U.S. Army Reserve Center de Elwood, una localidad ubicada a unos 88 kilómetros de Chicago. La presencia militar es señal visible del plan de Donald Trump para enviar tropas al área, pese a la demanda judicial que busca frenar la medida.

En paralelo, el gobernador republicano Greg Abbott publicó una imagen en redes sociales mostrando a soldados de su estado abordando un avión, aunque no precisó el destino.

Por su parte, el demócrata JB Pritzker anticipó que también se activarían efectivos de la Guardia Nacional de Illinois, junto con 400 soldados provenientes de Texas.

Pritzker acusó al expresidente de utilizar a los militares como “instrumentos políticos”, mientras el alcalde Brandon Johnson señaló que “la administración se niega a cooperar con las autoridades locales”.

The elite Texas National Guard.



Ever ready.



Deploying now. pic.twitter.com/7lXe7Wpmue — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 7, 2025

El conflicto por la federalización de Chicago escala entre gobernadores

Según informó Military Times, un juez federal dio a la administración de Donald Trump un plazo de dos días para responder a la demanda presentada por Illinois y Chicago, que calificó el plan de federalización como “ilegal y peligroso”. Una audiencia fue programada para el jueves.

El caso de Chicago se suma a otros estados con gobernadores demócratas que han chocado con el gobierno federal. En Oregón, un tribunal bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, mientras Trump reiteró que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección si lo considera necesario.

“Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente está siendo asesinada y los tribunales o los gobernadores nos frenan”, dijo Donald Trump el lunes.

Por otro lado, en la demanda se afirma que “estos avances en la ‘guerra’ declarada desde hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos”.