Duro golpe contra Trump y su estrategia migratoria: inmigrantes recurren a estas tácticas para evitar a ICE

Manifestación en Estados Unidos en favor de los inmigrantes y contra la política migratoria de Trump. Efe

En medio del endurecimiento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), miles de inmigrantes han comenzado a organizarse por su cuenta para evitar ser detenidos. Desde redes de WhatsApp hasta el uso de drones, las tácticas para esquivar operativos se han convertido en un fenómeno que mezcla miedo, ingenio y solidaridad comunitaria.

Redes de alerta: la nueva herramienta contra ICE

En estados como Massachusetts, donde reside una de las comunidades brasileñas más grandes del país, grupos de WhatsApp se han transformado en verdaderas centrales de información.

A través de audios, fotografías y mensajes, los usuarios advierten sobre la presencia de agentes migratorios, comparten matrículas de vehículos sospechosos y alertan sobre posibles redadas en tiempo real, tal como cuentan las mismas personas al medio CNN.

Los mensajes incluyen consejos sobre cómo pasar desapercibidos, desde hablar menos en público hasta aparentar una vida “más estadounidense”, e incluso sugerencias tan curiosas como usar gafas de sol o colocar calcomanías a favor de Trump en los autos, todo con el fin de no levantar sospechas.

Estrategias de bajo perfil ante una vigilancia más agresiva

El miedo se ha intensificado tras recientes fallos judiciales que otorgan a los agentes de ICE mayor margen de acción. Según organizaciones locales, esto ha generado detenciones sin orden judicial y un aumento en las redadas en zonas residenciales. Ante ello, algunos inmigrantes han optado por modificar su rutina diaria: evitar hablar en su idioma natal, cambiar de rutas hacia el trabajo e incluso reducir salidas innecesarias.

En ciudades santuario como Boston, las políticas locales se oponen a colaborar con las autoridades federales, pero eso no ha detenido los operativos. Durante la llamada “Operación Patriota 2.0”, múltiples comunidades reportaron presencia constante de ICE en vecindarios donde viven familias brasileñas y latinas.

Drones, redes comunitarias y solidaridad digital

Más allá de los chats, algunos grupos han comenzado a usar drones para detectar movimientos sospechosos. Estas herramientas, manejadas por los propios vecinos, permiten monitorear desde el aire los autos y patrullas que rondan las zonas con alta presencia migrante. Aunque no existe una organización formal detrás de esta práctica, se ha convertido en un símbolo del ingenio con que las comunidades buscan protegerse.

A la par, voluntarios y redes ciudadanas han creado líneas de ayuda para atender llamadas de emergencia, documentar detenciones y enlazar a las familias con abogados o intérpretes. Su objetivo no es interferir con las operaciones policiales, sino garantizar que los derechos humanos y el debido proceso sean respetados.

Miedo, resistencia y comunidad en alerta permanente

Los testimonios recopilados muestran una mezcla de temor y esperanza. Muchos inmigrantes reconocen que viven en un estado de alerta constante, sin saber si podrán regresar a casa al final del día. Sin embargo, esa misma vulnerabilidad ha dado origen a una red de apoyo sin precedentes.