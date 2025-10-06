Tragedia en Brooklyn: encuentran muertas a dos niñas en otro caso de "subway surfing" en el metro de Nueva York

Dos niñas murieron durante la madrugada del sábado en la estación Marcy Avenue, en Brooklyn, tras un presunto caso de subway surfing, una peligrosa práctica que continúa cobrando vidas en el metro de Nueva York. La Policía de la ciudad confirmó que ambas fueron encontradas inconscientes y sin signos vitales cerca de las 3:10 a.m.

Dos niñas mueren en el metro de Nueva York: la peligrosa tendencia que no se detiene en Estados Unidos

El subway surfing, que consiste en viajar sobre el exterior de los vagones en movimiento, volvió a encender las alarmas en Nueva York. Según datos del NYPD, seis personas murieron por esta práctica en 2024, frente a cinco en 2023.

Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, confirmó que las víctimas eran “niñas jóvenes” e insistió en la gravedad del hecho: “Es desgarrador que dos niñas hayan perdido la vida porque pensaron que subirse a un tren en movimiento era un juego. No es ‘surfear’, es suicidio”.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron las identidades ni las edades de las niñas.

En 2024, las detenciones por subway surfing alcanzaron las 229.

La mayoría de los arrestados son varones adolescentes, aunque este caso marca un cambio de patrón.

El riesgo incluye descargas eléctricas, caídas y choques con estructuras del túnel.

Aumentan las muertes y los pedidos de acción

Las autoridades locales señalaron que el fenómeno aumentó impulsado por videos virales en redes sociales. El Departamento de Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación y trabaja para identificar a las víctimas, cuyos nombres aún no fueron divulgados.

La presidenta del condado de Brooklyn y grupos comunitarios piden reforzar las campañas educativas en escuelas y redes sociales para frenar la práctica. Funcionarios de transporte afirmaron que el aumento de muertes evidencia la necesidad de “una respuesta coordinada entre padres, escuelas y plataformas digitales”.