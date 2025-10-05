Empezaron con un carrito de hotdogs y hoy venden las mejores arepas venezolanas de Miami: deliciosas, caseras y con más de 15 años de experiencia
De un carrito de hotdogs en 2010 a una cadena consolidada en Miami, esta familia lleva más de 15 años ofreciendo arepas venezolanas caseras y deliciosas en el sur de Florida.
Más información: Megaoperativo del ICE en Dallas: una redada en un club de striptease termina con 41 detenidos
En Miami, la historia de esta familia resalta por su constancia y su labor gastronómica en Florida. Los hermanos Giovanni y Carlos Esteves comenzaron con un carrito de hotdogs en 2010 y hoy son reconocidos por ofrecer las mejores arepas venezolanas en Estados Unidos, según Miami New Times, con una propuesta deliciosa, casera y con más de 15 años de experiencia.
De un carrito de hotdogs en 2010 al sabor más auténtico de Venezuela en Miami
El camino de Doggi’s Arepa Bar comenzó en 2010, cuando los hermanos Esteves compraron un carrito de hotdogs llamado Doggi’s & More. En aquel puesto servían perros calientes, refrescos y el tradicional papelón con limón, una bebida típica venezolana. Ese primer paso marcó el inicio de un crecimiento constante.
Al año siguiente, abrieron su primer restaurante en Coral Way, donde incorporaron un menú inspirado en recetas familiares.
Con su madre, Yoleida Galiano, empezaron a preparar arepas venezolanas artesanales, rellenas con ingredientes frescos como carne mechada, plátano maduro, caraotas y queso. Su plato estrella es el Pabellón Criollo, con carne mechada, plátano maduro, caraotas y queso, la Llanera, con picaña a la parrilla, queso blanco sellado y su inconfundible salsa guasacaca.
Las arepas venezolanas más deliciosas y caseras de Florida
Desde entonces, Doggi’s se consolidó como un referente de la gastronomía venezolana en Estados Unidos. Su compromiso con los sabores caseros y la calidad artesanal le ha permitido ganarse el reconocimiento de medios como Miami New Times, que destacó sus arepas como “fuera de este mundo”.
“Queremos ser los embajadores de la arepa venezolana y su fusión con los sabores del mundo”, aseguran desde Doggi’s, como parte de su misión familiar que los ha guiado por más de 15 años.
Cada preparación de Doggi's mantiene el equilibrio perfecto entre tradición, innovación y creatividad, ofreciendo una experiencia deliciosa y auténtica en cada bocado.
Dónde probar las arepas venezolanas de Doggi's en Florida
Hoy, Doggi’s Arepa Bar ofrece sus arepas venezolanas en cinco locaciones del sur de Florida, cada una con su propio encanto, ambiente familiar y horarios pensados para disfrutar a cualquier hora del día:
-
Coral Way
Dirección: 1246 SW 22 Street, Miami, FL 33145
Teléfono: (305) 854-6869
Horario: domingo a miércoles de 9 AM a 10 PM; jueves a sábado de 9 AM a 11 PM
-
Biscayne Blvd
Dirección:7281 Biscayne Blvd, Miami, FL 33138
Teléfono: (786) 558-9538
Horario: domingo a miércoles de 9 AM a 10 PM; jueves a sábado de 9 AM a 11 PM
-
Wynwood:
Dirección: 250 NW 24th Street, Miami, FL 33127
Teléfono: (786) 558-4380
Horario: lunes a jueves de 11 AM a 11 PM; viernes y sábado de 11 AM a 4 AM; domingo de 11 AM a 12 AM
-
Hallandale Beach:
Dirección: 801 North Federal Highway, Hallandale Beach, FL 33009
Teléfono: (754) 400-8115
Horario: domingo a jueves de 9 AM a 10 PM; viernes y sábado de 9 AM a 11 PM
-
Aventura Mall:
Dirección: 19501 Biscayne Blvd, Aventura, FL 33180
Teléfono: (786) 320-5131
Horario: lunes a jueves de 11:30 AM a 9 PM; viernes y sábado de 10 AM a 9:30 PM; domingo de 10 AM a 8 PM