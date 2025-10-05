Empezaron con un carrito de hotdogs y hoy venden las mejores arepas venezolanas de Miami: deliciosas, caseras y con más de 15 años de experiencia

En Miami, la historia de esta familia resalta por su constancia y su labor gastronómica en Florida. Los hermanos Giovanni y Carlos Esteves comenzaron con un carrito de hotdogs en 2010 y hoy son reconocidos por ofrecer las mejores arepas venezolanas en Estados Unidos, según Miami New Times, con una propuesta deliciosa, casera y con más de 15 años de experiencia.

De un carrito de hotdogs en 2010 al sabor más auténtico de Venezuela en Miami

El camino de Doggi’s Arepa Bar comenzó en 2010, cuando los hermanos Esteves compraron un carrito de hotdogs llamado Doggi’s & More. En aquel puesto servían perros calientes, refrescos y el tradicional papelón con limón, una bebida típica venezolana. Ese primer paso marcó el inicio de un crecimiento constante.

Al año siguiente, abrieron su primer restaurante en Coral Way, donde incorporaron un menú inspirado en recetas familiares.

Con su madre, Yoleida Galiano, empezaron a preparar arepas venezolanas artesanales, rellenas con ingredientes frescos como carne mechada, plátano maduro, caraotas y queso. Su plato estrella es el Pabellón Criollo, con carne mechada, plátano maduro, caraotas y queso, la Llanera, con picaña a la parrilla, queso blanco sellado y su inconfundible salsa guasacaca.

Las arepas venezolanas más deliciosas y caseras de Florida

Desde entonces, Doggi’s se consolidó como un referente de la gastronomía venezolana en Estados Unidos. Su compromiso con los sabores caseros y la calidad artesanal le ha permitido ganarse el reconocimiento de medios como Miami New Times, que destacó sus arepas como “fuera de este mundo”.

“Queremos ser los embajadores de la arepa venezolana y su fusión con los sabores del mundo”, aseguran desde Doggi’s, como parte de su misión familiar que los ha guiado por más de 15 años.

Cada preparación de Doggi's mantiene el equilibrio perfecto entre tradición, innovación y creatividad, ofreciendo una experiencia deliciosa y auténtica en cada bocado.

Dónde probar las arepas venezolanas de Doggi's en Florida

Hoy, Doggi’s Arepa Bar ofrece sus arepas venezolanas en cinco locaciones del sur de Florida, cada una con su propio encanto, ambiente familiar y horarios pensados para disfrutar a cualquier hora del día: