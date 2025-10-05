La elegante planta de otoño que eleva cualquier ambiente y Walmart puso de oferta en Estados Unidos: es ideal para los estados de Florida y California Freepik

El espatifilo, conocido también como lirio de la paz, se ha convertido en una de las opciones más elegantes y fáciles de mantener dentro del hogar. Actualmente, está en oferta en Walmart Estados Unidos. Esta planta de otoño es una propuesta ideal para quienes viven en estados de clima cálido como Florida y California, donde encuentra las condiciones perfectas para crecer y florecer.

¿Por qué el espatifilo es una planta de otoño ideal para el hogar?

El espatifilo es valorado por su resistencia y su capacidad de adaptarse al ambiente interior. De acuerdo con Gardenia.net, esta planta destaca por sus flores blancas que aportan un toque elegante, como también porque purifica el aire de manera natural.

Para que luzca saludable necesita luz indirecta, un riego moderado (dos a tres veces en verano y una en invierno) y mantenerse en temperaturas entre 18 °C y 25 °C. Además, debe colocarse lejos de corrientes de aire.

Espatifilo en oferta. Walmart

Walmart y la oferta en Estados Unidos para Florida y California

En la tienda en línea de Walmart, el espatifilo en maceta gris con sistema de riego automático se ofrece a 18.97 dólares. Según la descripción del producto, “combina belleza y función, purificando el aire de su entorno, al tiempo que complementa sin esfuerzo su decoración”.

Gracias a su adaptabilidad, es una elección muy conveniente en estados como Florida y California, donde las temperaturas templadas de otoño permiten que esta planta mantenga su frescura y aporte un toque de elegancia a cualquier espacio.

