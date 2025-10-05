Dueño de lavadero de autos en Los Ángeles presenta una demanda millonaria contra el DHS tras brutal agresión de agentes del ICE en California

Un dueño de un lavadero de autos en California presentó una demanda millonaria contra el DHS luego de sufrir una fuerte agresión por parte de agentes del ICE. El caso ha generado gran repercusión en Estados Unidos, ya que el empresario, de 79 años y ciudadano estadounidense, asegura que fue violentado sin motivo dentro de su negocio en Van Nuys, Los Ángeles.

Demanda millonaria contra DHS tras agresión de agentes del ICE

Según USA Today, el propietario del Valley Car Wash en Van Nuys, identificado como Rafie Ollah Shouhed, exige 50 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a sus agencias, entre ellas ICE, tras denunciar que los agentes lo “asaltaron ilegal e indebidamente” dentro de su negocio.

De acuerdo con la demanda, el hombre fue derribado al suelo en dos ocasiones mientras intentaba mostrar a los oficiales la documentación laboral de sus empleados.

Su abogado, James DeSimone, señaló que los videos de seguridad evidencian que Shouhed “no realiza ninguna conducta amenazante” y que, en lugar de dialogar, los agentes usaron “una fuerza muy brutal”.

El DHS afirmó en un comunicado a USA Today que durante el operativo se detuvo a cinco inmigrantes de Guatemala y México y que Shouhed fue arrestado por “obstruir y agredir a un oficial federal”. El empresario permaneció casi 12 horas bajo custodia, aunque no recibió cargos.

Otros reclamos millonarios por violencia de ICE en Estados Unidos

Este no es el único caso. En agosto, la familia de un trabajador agrícola fallecido tras una redada en un invernadero de cannabis en California acusó a agentes del ICE de usar “fuerza excesiva”, lo que habría provocado la muerte de Jaime Alanís, de 56 años. Su viuda e hija reclaman 47 millones de dólares cada una.

Ese mismo mes, el veterano de guerra George Retes, también ciudadano estadounidense, demandó al DHS alegando haber sido detenido injustamente durante tres días tras un arresto violento en un retén en el sur de California.

Los tres casos fueron presentados bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que permite demandar al gobierno cuando ciudadanos sufren daños por empleados federales.