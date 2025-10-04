Mujer de mediana edad se aplica crema antienvejecimiento en la cara.

Mujer de mediana edad se aplica crema antienvejecimiento en la cara. Freepik - @wayhomestudio

Estados Unidos

La crema de L'Oréal para pieles maduras con retinol que se vende en Walmart por menos de 15 dólares: si vives en California te llega en menos de 1 hora

Esta crema de L'Oréal con retinol está disponible en Walmart por menos de 15 dólares. Además, tiene entrega express en el área de Sacramento.

Más informaciónEl gobierno federal ha cerrado y estas son las principales consecuencias para los empleados de Texas

Publicada

Esta crema hidratante de L'Oréal con retinol y centella asiática está pensada para pieles maduras que buscan firmeza e hidratación a buen precio. En Estados Unidos, se ha convertido en una de las favoritas de Walmart California por la posibilidad de recibirla con entrega express en menos de 1 hora dentro del área de Sacramento.

¿Qué ofrece esta crema de L'Oréal para pieles maduras?

La crema antienvejecimiento perteneciente a la línea Revitalift de L'Oréal Paris está disponible en Walmart por menos de 15 dólares. 

Es un producto hidratante diseñado para pieles maduras que contiene pro-retinolcentella asiática, ingredientes que ayudan a reafirmar, suavizar y aportar hidratación a la piel del cuello y rostro.

  • Probada por dermatólogos.

  • Apta para piel sensible.

  • Libre de parabenos, colorantes y fragancias.

  • No comedogénico y probado para alergias.

De acuerdo con la descripción oficial del producto en Walmart, “en dos semanas las arrugas se ven visiblemente suavizadas, y en cuatro semanas la firmeza mejora notablemente”.

Crema de L'Oréal.

Crema de L'Oréal. Walmart

Entrega express en California: en menos de 1 hora

Otro punto atractivo de este producto es la entrega express que ofrece Walmart en el área de Sacramento, donde el pedido puede llegar en menos de 1 hora. Basta con seleccionar esta opción al momento de la compra en línea para recibir la crema de L'Oréal con retinol de forma rápida y segura.

Este servicio depende de la disponibilidad local, por lo que conviene revisar en la aplicación de Walmart si la opción está activa al momento de pagar en Estados Unidos.