Hombre de 79 años presentó una demanda millonaria contra agentes migratorios en California: "No he respirado bien en tres semanas"

Rafie Ollah Shouhed, un ciudadano estadounidense de 79 años, presentó una demanda federal de 50 millones de dólares contra agentes migratorios en California, luego de haber resultado herido durante un operativo de la Patrulla Fronteriza en su negocio de lavado de autos en Los Ángeles. El incidente, ocurrido el 9 de septiembre, dejó al comerciante con costillas fracturadas y graves secuelas físicas que asegura le impiden llevar una vida normal.

Un operativo en California que terminó con violencia

El día de la redada en Valley Car Wash, su local en Van Nuys, Shouhed se encontraba supervisando el negocio cuando agentes armados y enmascarados irrumpieron en el lugar. Según su testimonio, lo redujeron con violencia y lo tiraron al suelo en dos oportunidades, mientras arrestaban a cinco de sus empleados de origen guatemalteco y mexicano.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el operativo estuvo dirigido a personas que habían infringido las leyes migratorias, incluyendo un detenido con antecedentes de expulsión en 2015. Sin embargo, sobre Shouhed aseguraron que fue arrestado por “obstaculizar el procedimiento y agredir a un agente federal”. El comerciante, en cambio, negó haber interferido y sostuvo que solo pedía explicaciones de lo que ocurría.

Videos de seguridad obtenidos por CNN muestran cómo el hombre cae al suelo tras un contacto con los agentes y cómo, al intentar acercarse a uno de sus trabajadores, fue sujetado del cuello y arrojado nuevamente al pavimento. “Me dijeron que con inmigración no se jode y tres de ellos se tiraron encima mío”, relató.

Shouhed, quien nació en Teherán y se naturalizó estadounidense en 1980, pasó 12 horas esposado en un centro de detención antes de que se confirmara su ciudadanía y quedara en libertad.

La demanda millonaria contra agentes migratorios

Tras el episodio, Shouhed presentó una demanda por agresión, lesiones, angustia emocional e indiferencia deliberada frente a su delicado estado de salud. Su abogado, V. James D’ Simone, explicó que la acción judicial exige una compensación de 50 millones de dólares y acusa a los agentes de haber violado derechos constitucionales.

El comerciante aseguró que desde entonces vive con dolor constante, no puede dormir acostado y solo logra descansar sentado en una silla reclinable. “Créame, no he respirado profundo en tres semanas”, afirmó. Entre sus lesiones reportadas figuran fracturas de costillas, moretones en brazos y codos, además de complicaciones cardíacas previas que se agravaron tras la agresión.

“[Estados Unidos] es un gran país, pero lo que hicieron conmigo no está bien y no es justo. Todos merecemos respeto, después de todo somos seres humanos”, declaró Shouhed a CNN. Según su abogado, este caso refleja un patrón de uso excesivo de la fuerza en operativos migratorios recientes en California y otros puntos del país.