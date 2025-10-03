Experiencia gastronómica VIP en Miami: este club lo tiene todo para una noche perfecta

En este club nocturno de Miami Beach puedes vivir una experiencia gastronómica de primera clase. Mango's

Mango’s South Beach es un club nocturno de Miami que está marcando tendencia por ofrecer una increíble experiencia gastronómica VIP. Además de ser un restaurante de alto nivel del estado de Florida, la propuesta incluye tragos de autor, música y shows en vivo increíbles.

¿Cuál es la propuesta de Mango’s South Beach en Miami?

La carta de este club fue renovada por el chef ejecutivo Byron Rubio, quien trabajó en restaurantes de renombre mundial.

Con un estilo farm-to-table, ahora los visitantes disfrutan de platos inspirados en la cultura de Miami. Entre las opciones destacadas aparecen Poached Lobster Tail, cortes de carne USDA Prime como Ribeye y postres de alta categoría, todo pensado para quienes buscan una experiencia gastronómica completa en South Beach.

Noches temáticas que hacen única la experiencia VIP de este club de Miami

Además de su propuesta culinaria, Mango’s mantiene su esencia con un calendario de entretenimiento lleno de opciones. Cada día de la semana hay un ambiente distinto con cenas, espectáculos y distintos estilos musicales desde las 6:00 p.m.:

Havana Night los lunes con shows y música latina .

Latin Tuesday con ritmos intensos y performances en vivo.

Ladies Night los miércoles con beneficios exclusivos para mujeres.

Party in South Beach los sábados con un ambiente festivo hasta el amanecer.

International Sundays que presentan música y estilos de distintas partes del mundo.

Otra de las experiencias más buscadas son las Salsa Lessons & Mojitos Dance Party, disponible todas las noches a partir de las 7:30 p.m. Incluye mesa reservada, mojitos, bocados caribeños, clases de salsa y bachata para principiantes y pase VIP al club hasta las 5 a.m.

¿Dónde está ubicado y cuáles son los horarios de Mango’s South Beach Miami?

El club está en 900 Ocean Dr, Miami Beach, Florida, en pleno corazón de South Beach. El horario de apertura va de lunes a jueves entre las 5 p.m. y las 5 a.m., mientras que viernes, sábado y domingo abre desde las 12 p.m.

La happy hour se extiende todos los días de 5 p.m. a 7 p.m. El servicio de cenas funciona de 6 p.m. a 11 p.m., mientras que los almuerzos se sirven solo viernes, sábado y domingo de 12 p.m. a 6 p.m.