Costco supera a Walmart Estados Unidos con este terrario de suculentas que cuesta menos de 35 dólares

El hermoso terrario de suculentas que conquistó a los clientes de Costco frente a Walmart en Estados Unidos.

En Estados Unidos, Costco lanzó un producto que está dando de qué hablar entre los amantes de la decoración y las plantas: el 8" Slanted Cut Succulent Terrarium, un terrario de suculentas que, por 32,99 dólares con envío incluido, está logrando superar a Walmart en popularidad y valoración entre los clientes.

Un terrario de suculentas que conquista hogares y oficinas

El terrario de suculentas de Costco se ha convertido en tendencia gracias a su diseño moderno, su precio accesible y su fácil mantenimiento. Con un diámetro de 8 pulgadas, incluye una selección variada de plantas resistentes que requieren pocos cuidados y prosperan incluso en manos de quienes no tienen experiencia con la jardinería.

Los usuarios valoran especialmente que estas plantas sean tolerantes a la sequía y de bajo mantenimiento, lo que las convierte en la opción ideal para oficinas o departamentos donde el tiempo para el cuidado es limitado. La clave está en colocarlas cerca de una ventana con luz filtrada y pegarlas únicamente cada tres o cuatro semanas.

El producto está disponible solo en línea y para entregas dentro de Estados Unidos continental, lo que garantiza tiempos de entrega rápidos y seguros.

Un regalo perfecto que se convirtió en el producto estrella de Costco en Estados Unidos. Costco

Opiniones que consolidan la ventaja de Costco sobre Walmart

La buena recepción de este terrario explica por qué Costco está superando a Walmart en esta categoría. Con una valoración de 4.5 de 5 estrellas, los compradores destacan la relación calidad-precio, la presentación y la durabilidad de las plantas.

Una clienta comentó que ya ha regalado siete de estos terrarios en cumpleaños, graduaciones y condolencias, subrayando que “son elegantes, de bajo mantenimiento y mucho más económicos que en otras tiendas”. Otro usuario resaltó que su terrario llegó con nueve plantas distintas y musgo de colores, destacando el empaque seguro y la presentación impecable.

Incluso quienes lo compraron como regalo a distancia señalaron la rapidez y calidad del envío, asegurando que el producto “llegó en perfectas condiciones y exactamente como en las fotos”. Estos testimonios confirman que el terrario de suculentas no solo cumple con las expectativas, sino que en muchos casos las supera.

Con estos comentarios positivos y su precio competitivo, el terrario de suculentas de Costco se posiciona como un ejemplo de cómo la compañía logra destacarse en Estados Unidos frente a competidores tradicionales como Walmart, ofreciendo productos atractivos, accesibles y con un fuerte respaldo de sus clientes.