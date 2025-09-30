Gobernador de Illinois advierte la llegada de soldados al estado para acciones migratorias; estas serían las ciudades más afectadas

Un inmigrante mexicano murió durante un tiroteo con agentes de ICE en una parada de tráfico en Chicago Europa Press

La tensión migratoria en el estado de Illinois ha escalado a un nuevo nivel luego de que el gobernador J.B. Pritzker advirtió que tropas podrían llegar para respaldar las operaciones federales de inmigración, en un contexto marcado por los planes de la administración Trump de intensificar las deportaciones, siendo Chicago una de las más afectadas.

Gobernador de Illinois ataca directamente a Trump

A través de un comunicado, Pritzker elevó el tono de su crítica contra la administración de Donald Trump tras conocerse la intención de enviar tropas de la Guardia Nacional a Illinois. Según AP, la solicitud provino del propio Departamento de Seguridad Nacional, que pidió al Pentágono movilizar alrededor de un centenar de efectivos como refuerzo de los operativos migratorios.

De acuerdo con Reuters, la propuesta fue rechazada de inmediato por autoridades locales, que advirtieron sobre un escenario de militarización en comunidades urbanas.

En su mismo mensaje, Pritzker calificó estas acciones como un intento de sembrar miedo y división entre los ciudadanos. “Nada de lo que está haciendo Trump hace a Illinois más seguro”, aseguró en declaraciones retomadas por Telemundo, al tiempo que acusó a la Casa Blanca de amenazar la seguridad pública con fines políticos.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, coincidió en ese diagnóstico, recordando que la ciudad ha defendido por años políticas de “santuario” que entran en conflicto directo con las operaciones de ICE. Politico detalló que para ambos líderes la llegada de tropas no busca prevenir el crimen, sino consolidar poder en manos del presidente.

Chicago, una de las ciudades más afectadas por la administración Trump

La tensión se agravó el pasado fin de semana, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza armados y vestidos de camuflaje patrullaron zonas emblemáticas del centro de Chicago, incluidos espacios turísticos.

Según Telemundo, la imagen de estos operativos en avenidas comerciales y barrios residenciales provocó indignación entre residentes y concejales, que los calificaron como una exhibición intimidatoria y ajena a los valores estadounidenses. El concejal Brandon Reilly consideró incluso que se trató de una puesta en escena con fines propagandísticos.

Mientras tanto, Chicago se suma a ciudades como Memphis y Portland, que también se preparan para recibir a agentes federales en el marco de la expansión de los controles migratorios. En la urbe de Illinois, líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles denunciaron que los operativos se dirigieron especialmente a barrios con alta presencia de inmigrantes latinos, lo que refuerza temores de prácticas discriminatorias.

Testimonios recogidos por medios locales señalaron que familias fueron interceptadas cerca de monumentos turísticos bajo supuestos criterios de perfil racial.

Las críticas se extendieron hasta el Congreso, donde representantes como Jesús “Chuy” García denunciaron que las detenciones responden a la apariencia física de las personas, lo que refuerza los señalamientos de discriminación. A esto se sumaron declaraciones del propio jefe de la Patrulla Fronteriza en la zona, Gregory Bovino, quien reconoció ante medios que la experiencia de los agentes, la información de inteligencia y las características visibles de un individuo influyen en la decisión de detenerlo.

Trump, inmigrantes y la tensión política en Illinois

El posible envío de soldados para apoyar redadas migratorias en Illinois refleja el pulso entre gobiernos locales y federales sobre la política migratoria. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que las medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional, autoridades estatales advierten que la militarización de los operativos solo aumentará la tensión en comunidades de inmigrantes.

La situación coloca a Illinois, y especialmente a su ciudad más poblada, en el centro del debate nacional sobre hasta dónde puede llegar el gobierno federal en su intento por endurecer la aplicación de leyes migratorias y cuáles serán las repercusiones en la convivencia social y política de la región.