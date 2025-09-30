Alerta: Estados Unidos se enfrenta a un nuevo cierre gubernamental por culpa de Donald Trump y el Congreso

El gobierno federal probablemente cerrará el 1 de octubre después de que el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso no lograran llegar a un acuerdo.

El gobierno federal de Estados Unidos podría entrar en cierre desde la medianoche del 1 de octubre, luego de que Donald Trump y los líderes del Congreso no alcanzaron un acuerdo de financiamiento antes de finalizar el año fiscal. La falta de consenso mantiene en vilo a millones de trabajadores y agencias federales.

¿Cuándo iniciaría el cierre del gobierno federal?

Según reportó USA Today, el cierre gubernamental comenzaría durante las primeras horas del 1 de octubre si el Congreso no logra superar sus diferencias.

El punto de choque está en los fondos para salud, ya que los demócratas buscan sostener subsidios de Obamacare y recuperar recortes en Medicaid que habían sido establecidos bajo la llamada Big Beautiful Bill de Trump.

La Oficina de Administración y Presupuesto indicó que las agencias deben prepararse para despidos masivos y no solo licencias temporales.

En caso de que se concrete el cierre, trabajadores esenciales en áreas como defensa, energía, agricultura y seguridad fronteriza seguirían en funciones, aunque sin recibir pago hasta que se resuelva la crisis.

¿Qué consecuencias tiene un cierre gubernamental en Estados Unidos?

Un cierre del gobierno federal impacta de inmediato:

Cientos de miles de empleados son enviados a casa sin sueldo.

Personal esencial en sectores como militares, FBI, TSA, control aéreo y fronteras mantiene operaciones, pero sin salario durante la parálisis.

Servicios como el Correo Postal y la recaudación de impuestos (IRS) se sostienen.

De acuerdo con USA Today, desde 1976 se han registrado 21 cierres gubernamentales, sumando 161 días sin pleno funcionamiento. El más largo consecutivo fue con Trump, con 34 días seguidos en 2019. En total, Jimmy Carter tuvo la mayor cifra acumulada, con 56 días entre 1977 y 1979.