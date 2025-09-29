Ron DeSantis anuncia la llegada de una nueva empresa a Miami con más de 800 empleos: los sueldos van desde los 170,000 USD al año

La ciudad de Miami ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación económica de Estados Unidos tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis sobre la llegada de la empresa tecnológica, ServiceNow, que generará cientos de empleos bien remunerados en el estado. El proyecto, que se desarrollará en West Palm Beach, representa una de las mayores apuestas recientes en materia de innovación, inversión y desarrollo de talento.

Florida y la creación de empleos de alto salario en Estados Unidos

De acuerdo con una publicación hecha por el mismo gobernador republicano, en su cuenta de X, la compañía ServiceNow instalará en West Palm Beach un centro regional de innovación que contempla más de 850 nuevos puestos de trabajo, con una inversión superior a los 50 millones de dólares.

Los sueldos anunciados alcanzarán un promedio cercano a los 170,000 dólares anuales, lo que convierte a esta iniciativa en una de las más competitivas en el mercado laboral local.

Según el mismo DeSantis, la llegada de esta empresa responde a un esfuerzo conjunto de atracción de inversiones que busca posicionar a Florida como un polo tecnológico y de innovación en Estados Unidos. Y es que el proyecto no solo fortalecerá la economía de la región, sino que también ampliará las oportunidades para profesionales de distintos sectores, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología y la gestión digital.

Ron DeSantis y la apuesta de Florida por la innovación y la inversión extranjera

De acuerdo con el sitio web de la empresa, ServiceNow es una empresa tecnológica global especializada en soluciones de software en la nube para la gestión digital de servicios. Sus plataformas permiten a organizaciones de distintos sectores automatizar procesos, mejorar la atención al cliente, optimizar flujos de trabajo y centralizar operaciones en áreas clave como tecnología, recursos humanos y gestión empresarial.

Con presencia en múltiples países, la compañía se ha consolidado como uno de los principales referentes en el desarrollo de herramientas digitales que facilitan la transformación tecnológica en empresas e instituciones.

De acuerdo con la firma, el espacio estará dedicado a crear aplicaciones de IA escalables y prácticas, orientadas a transformar la manera en que operan las organizaciones y a fortalecer la innovación de productos tecnológicos.

Uno de los ejes principales del centro será el acompañamiento a startups y empresas emergentes, mediante programas de formación práctica, proyectos piloto y actividades de investigación que aceleren su crecimiento.

En palabras de Bill McDermott, presidente y director ejecutivo de ServiceNow, la Costa Dorada de West Palm Beach se convertirá en un epicentro para la economía de la innovación en IA, un polo capaz de atraer talento y consolidar a Florida como referente nacional en esta área.

El plan también contempla la colaboración con universidades, organismos públicos y empresas privadas, con el fin de cerrar la brecha de talento, ampliar el acceso a oportunidades y preparar a las comunidades para liderar la transición hacia la era de la inteligencia artificial. Aunque los anuncios ya generan expectativas en Florida, hasta el momento no se ha definido una fecha exacta para el inicio de operaciones del nuevo centro.