Pésimas noticias para Donald Trump: esta ciudad se prepara para convertirse en una ciudad santuario de Estados Unidos

La ciudad de Portland, en Oregón, está a un paso de reforzar su estatus de ciudad santuario dentro de Estados Unidos, una medida que podría generar fricciones con la agenda de Donald Trump y su administración republicana. Según informó Fox News, el Concejo Municipal de Portland analiza una ordenanza que limitaría aún más la cooperación local con las autoridades federales de inmigración.

Portland busca blindar su estatus como ciudad de santuario en Estados Unidos

El proyecto de ley en Portland establece que ninguna dependencia municipal, incluyendo a la policía, podrá utilizar recursos para apoyar a oficiales federales de inmigración en tareas de detención o investigación de migrantes sin documentos. Además, se prohíbe entregar información a ICE salvo que exista una orden judicial.

La propuesta también exige que todos los empleados municipales reciban capacitaciones sobre políticas de santuario, la diferencia entre órdenes administrativas y judiciales, y el protocolo en caso de que agentes federales intenten ingresar a edificios públicos o acceder a datos locales.

Además, los edificios municipales llevarán señalización en varios idiomas para identificarse como “Sanctuary City Safe Spaces”.

“La ciudad de Portland reconoce y valora las contribuciones diversas de todos los individuos y reafirma su compromiso de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, sin importar raza, color, origen nacional, estatus migratorio o condición de refugiado”, dice la ordenanza.

Más controles y reportes contra la cooperación con ICE

Otro punto clave obliga a la ciudad a realizar solicitudes regulares bajo la Freedom of Information Act a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los datos obtenidos, como nombres de personas detenidas y los cargos en su contra, deberán presentarse al alcalde, al Concejo y al público al menos una vez al año.

Además:

Cada oficina municipal deberá entregar reportes trimestrales sobre capacitaciones y actividades vinculadas con la aplicación de leyes migratorias.

Solo en casos de arrestos relacionados con delitos migratorios federales bajo orden judicial se permitiría la colaboración. Estos deberán informarse en un reporte anual con nombres de los funcionarios y agentes involucrados.

De acuerdo con Fox News, solo un testimonio se manifestó en contra de la propuesta, mientras que otro de los participantes sostuvo “Creo que es importante reflejar nuestros valores compartidos en el código de la ciudad y no depender de la política estatal”.

¿Cuál es la diferencia con la declaración de Portland como ciudad santuario de 2017?

En 2017, Portland ya se había declarado ciudad santuario, pero fue mediante una resolución política. Lo que se discute ahora es una ordenanza vinculante, que incorpora esas medidas al código municipal con reglas claras, capacitaciones obligatorias y reportes periódicos. Es decir, el estatus de santuario dejaría de ser solo simbólico para convertirse en ley local de cumplimiento obligatorio.