Duro golpe contra ICE: activistas acuden a la ONU para investigar violaciones a derechos humanos de inmigrantes en Los Ángeles

Agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza fuertemente armados protegen las instalaciones del ICE ante protestas. Chris Riha Europa Press / ZUMA Press Wire / dpa

Organizaciones de derechos humanos han elevado su molestia al plano internacional al solicitar a la ONU abrir una investigación sobre las operaciones migratorias en Los Ángeles. La solicitud busca determinar si las prácticas de ICE y otras agencias federales han derivado en abusos sistemáticos contra comunidades inmigrantes, en particular la población latina.

Denuncias que llegan al plano internacional

De acuerdo con Los Angeles Times, las denuncias presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU describen las redadas migratorias recientes como acciones que podrían constituir violaciones graves de derechos humanos.

Según activistas, se han registrado detenciones prolongadas sin debido proceso, uso excesivo de la fuerza y un patrón de discriminación que, aseguran, apunta directamente a las comunidades de origen latino. La petición también pide que se nombren investigadores independientes para evaluar lo que está ocurriendo en la región.

El mismo medio reveló que en la argumentación presentada, incluso, se llegó a calificar los operativos como intentos de “limpieza étnica”, destacando el nivel de alarma que existe entre los defensores de migrantes. El caso busca no solo visibilizar los abusos en territorio angelino, sino también poner presión al gobierno federal para frenar prácticas que, en palabras de las organizaciones, vulneran principios básicos de justicia y dignidad.

Activismo y monitoreo ciudadano

Al mismo tiempo, grupos locales de derechos de los inmigrantes en el sur de California intensificaron su labor para documentar la actividad de ICE. A través de iniciativas como Operation Liberty, invitan a voluntarios a registrar en tiempo real las redadas y controles de tránsito que afectan a migrantes.

Con estas acciones, esperan crear un archivo de evidencia que respalde las denuncias y, además, brinde una red de apoyo a las comunidades más expuestas.

Desde la perspectiva de los activistas, la combinación de presión internacional y acción comunitaria es la única vía para enfrentar lo que describen como una crisis de derechos humanos en Los Ángeles. La petición a la ONU, sumada a la movilización social, muestra el nivel de urgencia que el tema ha alcanzado en las últimas semanas.

Un conflicto de larga data

El accionar de ICE en Los Ángeles mantiene desde hace años una relación conflictiva con la ciudad y el estado de California. Mientras el gobierno federal impulsa redadas y detenciones como parte de su política migratoria, autoridades locales y defensores de derechos humanos denuncian que estas operaciones vulneran la seguridad, la confianza y la integración de comunidades enteras.