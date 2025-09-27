Un abogado en inmigración revela si el Real ID puede usarse para comprobar el estatus legal en Estados Unidos: “Eso es lo que requiere la ley”

El abogado mencionó que aunque es importante contar con esta identificación, no es suficiente.

A poco menos de medio año de la entrada en vigor del Real ID, y ante la dureza de la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, continúan existiendo grandes dudas respecto a la validez de este documento cuando se trata de comprobar la legalidad migratoria de una persona. Ante esto, el abogado en inmigración Armando Olmedo brindó una respuesta clara.

¿Qué dijo el abogado sobre el Real ID?

En entrevista con Univisión, Armando Olmedo explicó que el Real ID cumple con requisitos de seguridad y sirve como identificación oficial en diversos ámbitos, como abordar vuelos domésticos o ingresar a edificios federales. Sin embargo, precisó que este documento no necesariamente prueba un estatus migratorio legal en el país.

El abogado subrayó que, aunque las leyes exigen que el Real ID se emita únicamente a personas con un estatus válido, no significa que pueda usarse como defensa frente a ICE o a jueces de inmigración. “Eso es lo que requiere la ley, pero no siempre es suficiente para comprobar residencia o permiso migratorio”, puntualizó Olmedo.

También aclaró que portar un Real ID no impide ser detenido si el inmigrante no cuenta con otro tipo de pruebas migratorias, como la residencia permanente o una autorización de asilo. Por ello, recomendó a los migrantes asesorarse con abogados y no confiar únicamente en este tipo de identificaciones estatales.

Implicaciones para los migrantes en EE. UU.

El Real ID se ha promovido durante años como un documento clave de seguridad nacional, con estándares federales de verificación. No obstante, para miles de inmigrantes sigue existiendo confusión sobre su verdadero alcance.

Tal como explicó Olmedo a Univisión, el Real ID es una herramienta útil de identificación, pero no sustituye la documentación oficial emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Activistas migratorios han advertido que esta confusión puede poner en riesgo a quienes creen que el documento los protege de procedimientos de deportación. En ese sentido, la recomendación de especialistas es mantener siempre actualizada la documentación migratoria y no depender de un solo documento.

Un debate que sigue abierto

Mientras el Real ID se implementa de manera más amplia en todos los estados, la discusión sobre su alcance para la comunidad inmigrante sigue abierta. Lo dicho por Olmedo pone en perspectiva la necesidad de información clara y accesible, pues aunque el documento refuerza medidas de seguridad, no representa un blindaje legal frente a detenciones migratorias.