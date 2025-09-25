Brutal tiroteo en Miami Gardens: una mujer le disparó a otra “en defensa propia” para que “se fuera de su casa"

La sospechosa se encuentra detenida por el Departamento de Policía de Miami-Dade. Departamento de Policía de Miami-Dade (Miami-Dade Sheriff's Office)

Un brutal tiroteo en Miami Gardens sacudió la mañana del sábado en Florida cuando una mujer disparó a otra en lo que aseguró fue un acto de “defensa propia”. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la Northwest 184th Street, donde también se encontraba un hombre, pareja de la víctima y también presunto vínculo sentimental de la atacante.

Mujer dispara a otra mujer en Miami Gardens y alega defensa propia

De acuerdo con el informe policial, la víctima llegó a la vivienda porque vio estacionado allí el automóvil de su novio.

Según relató la víctima, sabía que él estaba dentro con otra mujer, por lo que decidió tocar la puerta y exigirle que saliera, explicaron desde NBC Miami. Fue entonces cuando Jahniya Imani Meda, de 25 años, abrió la entrada, salió al porche y disparó dos veces al tiempo que gritaba “se fuera de su casa”.

La afectada resultó herida y fue encontrada dentro de un Nissan Altima en un parque cercano. La mujer recibió atención hospitalaria y sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

La sospechosa, Jahniya Imani Meda. Miami-Dade Corrections

El hombre, la novia y la amante: el triángulo que terminó en un brutal tiroteo

La secuencia quedó registrada en una cámara Ring, lo que permitió corroborar la versión inicial de los hechos. El hombre implicado declaró que estaba en la habitación cuando escuchó los disparos y confirmó que mantenía relación tanto con su novia como con la atacante.

La policía de Miami Gardens señaló que la víctima llegó “con la intención de iniciar una pelea física”. La propia Meda admitió el hecho, pero fue acusada de intento de asesinato. Un juez le negó la fianza y le prohibió cualquier contacto con la víctima.