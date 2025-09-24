Una madre de Wisconsin muere luego de que una abeja le picara en el labio: “Gracias por siempre ver lo mejor de las personas”

Mindy Ramberg (o como algunos la conocían, Mindy Rudiger) era maestra de Wisconsin. GoFundMe

La comunidad de Wisconsin se encuentra de luto tras la repentina muerte de Mindy Ramberg, una madre de 39 años de la ciudad de Hammond. La reconocida maestra murió después de la picadura de una abeja en el labio. Su fallecimiento dejó un fuerte impacto en familiares, colegas, alumnos y vecinos, quienes hoy la recuerdan por su "entrega y su alegría contagiosa".

Qué se sabe sobre la madre que murió por la picadura de abeja en Wisconsin

De acuerdo con el obituario de la casa funeraria O’Connell, Mindy Jean Ramberg falleció el 16 de septiembre de 2025 tras la reacción alérgica a la picadura de una abeja.

La madre de dos niñas, Maeve y Molly, estaba casada con Scott Ramberg y trabajaba como maestra en el distrito escolar de St. Croix Central, donde enseñó durante 16 años.

En el perfil de recaudación en GoFundMe, organizado por su cuñada Tina Karsten, se describió a Mindy como “única en su especie, llena de luz, generosidad y amor sin límites”.

El mensaje también expresó que “su sonrisa y risa tocaban a todos a su alrededor, y la conmoción de perderla tan de repente es simplemente inimaginable”.

Dolor en la comunidad escolar del condado de St. Croix, Wisconsin

La madre y maestra fue recordada por su compromiso con los estudiantes, además de su participación en programas comunitarios como Big Brothers Big Sisters. En su obituario se destacó que “ser esposa y madre fue su mayor alegría”.

El funeral tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en St. Croix Central High School, donde se realizará una Celebración de Vida abierta a la comunidad. La familia pidió a los asistentes vestir colores brillantes o ropa de su equipo favorito para honrar la personalidad alegre de Mindy.

Entre los mensajes de despedida, el equipo de cross country del distrito escolar escribió en un emotivo post de Facebook: “Gracias por siempre ver lo mejor de las personas. Gracias por ser una luz tan brillante en tantas vidas. Tu familia pantera te ama mucho”.