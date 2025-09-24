La herramienta tecnológica que usa la administración Trump en Estados Unidos para aplicar las leyes migratorias

Como parte del fortalecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, el gobierno de Estados Unidos está acelerando la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la aplicación de las leyes migratorias a través de diversas herramientas como la aplicación ImmigrationOS.

Inteligencia artificial en operativos migratorios

De acuerdo con medios como The Guardian, la administración Trump ha ampliado el uso de algoritmos para revisar grandes volúmenes de registros y bases de datos, desde antecedentes migratorios hasta reportes financieros.

La idea de la operatividad es que la IA detecte posibles infracciones, organice la información y sugiera a los agentes los pasos a seguir, reduciendo la dependencia de revisiones manuales más lentas.

En semanas anteriores, el director interino de ICE, Todd Lyons, llegó a describir esta visión con una frase polémica: “Como Prime, pero con seres humanos”, en referencia a la eficiencia de Amazon en sus rutas de entrega.

ImmigrationOS: la nueva plataforma de control

Como parte del uso de esta modalidad, se ha trabajado en herramientas de gran alcance como ImmigrationOS, una plataforma creada con apoyo de la empresa Palantir. Según The Guardian, el sistema unifica en una sola interfaz distintas herramientas que antes operaban de manera aislada. Con ella, agentes del DHS pueden aprobar redadas, registrar arrestos, generar documentos legales y organizar vuelos de deportación desde un mismo lugar.

Un exfuncionario del DHS, citado por CNN, explicó que la novedad no radica solo en recopilar información, sino en que el software guía directamente las decisiones de los agentes en campo.

ImmigrationOS también aprovecha bases de datos que antes se utilizaban en casos de terrorismo o lavado de dinero, como reportes de actividades sospechosas o transacciones bancarias, ampliando así el alcance del control migratorio.

Efectos y controversias de la IA en migración

El uso de inteligencia artificial en este ámbito ha generado un intenso debate. Organizaciones como el Consejo Americano de Inmigración advierten que los algoritmos, al ser opacos, pueden introducir sesgos y desplazar el criterio humano. Según su científico de datos, Steven Hubbard, la diferencia con proyectos anteriores es que estas herramientas no solo apoyan la toma de decisiones, sino que también prescriben acciones específicas, lo que implica un cambio profundo en la manera de operar.

Exfuncionarios del DHS también han señalado que, aunque la IA puede ser útil para detectar amenazas o revisar documentos con rapidez, trasladar esas capacidades a tareas rutinarias puede generar abusos.

Como dijo el exdirector interino del ICE, John Sandweg, la pregunta no es si la IA funciona, sino cómo se utiliza: “No se necesita IA para ir a Home Depot y arrestar a la gente”.