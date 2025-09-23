Walmart tiene unas bonitas macetas de 15 dólares idénticas a las de Pottery Barn que cuestan 10 veces más

El diseño es tan parecido que pocos notarían la diferencia entre las de Pottery Barn y las de Walmart. Generada con IA

Si te encanta encontrar buenas ofertas, este hallazgo viral te va a fascinar. Natalia, una creadora de contenidos conocida por su cuenta de TikTok @ourlittlepieceofidahome, compartió en su cuenta una comparación que se ha vuelto tendencia: unas macetas de Walmart de apenas 15 dólares que son prácticamente idénticas a las que vende Pottery Barn por 149 dólares.

Las macetas de Walmart que se volvieron virales en TikTok

En su video, Natalia mostró primero las macetas que vio en Pottery Barn, las cuales tenían un precio en oferta de 149 dólares (su precio regular era de 169 dólares). Luego reveló que, al visitar Walmart, encontró unas macetas de la marca Better Homes & Gardens por solo 14.88 dólares que son casi idénticas en diseño y tamaño. La única diferencia es que las de Pottery Barn están hechas de cemento, mientras que las de Walmart son de resina, algo que no parece importarles a los compradores que buscan el mismo estilo por mucho menos dinero.

La popularidad de estas macetas no es casualidad. Muchos usuarios señalan que son resistentes, se ven elegantes y que funcionan perfectamente tanto para plantas reales como para plantas artificiales, algo que las convierte en una opción muy versátil para cualquier espacio de la casa.

Características de las macetas que enamoraron a los compradores

El modelo que está causando sensación es el Better Homes & Gardens Ellan White Resin Plant Pot, que tiene capacidad para hasta 20 cuartos de tierra, por lo que es ideal para plantas de tamaño mediano. Además, incluye un orificio de drenaje integrado que ayuda a evitar el exceso de riego y mantiene las raíces saludables.

Según las reseñas, que suman más de 1,700 calificaciones con casi 5 estrellas, estas macetas de Walmart se han convertido en las favoritas de muchos jardineros y decoradores de interiores. Los compradores destacan que, a pesar de ser de resina, se ven de alta gama, son fáciles de mover gracias a su ligereza y resisten bien las condiciones climáticas extremas.

La tendencia de encontrar “dupes” —productos que imitan a otros más caros— ha crecido en redes sociales, y este es un ejemplo perfecto de cómo conseguir el estilo elegante de Pottery Barn sin gastar de más. Para quienes buscan renovar sus espacios este otoño, estas macetas de Walmart parecen ser la elección ideal.